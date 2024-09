Axpo nimmt grösste Solar-Dachanlage Frankreichs in Betrieb

Beauvais – Die Axpo-Tochtergesellschaft Urbasolar hat die grösste Solar-Dachanlage Frankreichs in Betrieb genommen. Die Anlage befindet sich in der nordfranzösischen Stadt Beauvais.

Die auf einem Industriedach des französischen Immobilienentwicklers PRD installierte Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 62’000 Quadratmetern und verfügt über eine installierte Leistung von 12,8 MWp. Als grösste Anlage ihrer Art in Frankreich wird sie jährlich rund 13 GWh Strom erzeugen. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 3000 französischen Haushalten. Zu den Partnern des Projekts zählen neben PRD und die Investment-Management-Gesellschaft HMC, die bereits bei anderen Projekten mit Urbasolar zusammengearbeitet hat.

Solar-Expertise als zentrale Stärke von Axpo

Axpo gehört über Urbasolar zu den führenden Anbieterinnen von Solarlösungen in Frankreich und hat bereits mehr als 700 Solar-Grossanlagen mit unterschiedlichen Technologien gebaut. Dazu zählen Freiflächenanlagen, Überdachungen von Parkplätzen, Gewächshäuser, Agri-Photovoltaik, schwimmende Solaranlagen und Dachinstallationen. Allein im Bereich der Solar-Dachanlagen hat Axpo in Frankreich bereits über 190 MWp installiert. Der Ausbau der Solarenergie in der Schweiz und Europa bleibt eine zentrale strategische Stossrichtung für Axpo. (Axpo/mc/pg)