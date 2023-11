Axpo plant zweite Solar-Grossanlage in Ilanz

Ilanz – Der Energiekonzern Axpo hat in Ilanz (GR) innert zwei Monaten gleich zwei Solar-Grossanlagen vorgestellt. Im September ging es um eine Anlage auf der Alp da Schnaus, die Strom für rund 4700 Haushalte liefern soll. Nun folgten am Freitag die Pläne für eine weitere Anlage auf der Alp da Rueun mit einer erwarteten Stromproduktion für zusätzliche 9400 Haushalte.

Die beiden Anlagen sollen auf einer Fläche von zusammen 700’000 Quadratmetern installiert werden. Nach der Fertigstellung sei eine Nutzung als Weideland weiterhin möglich, versprach die Axpo in einer Mitteilung am Freitag. Auch Skipisten, Wander- und Bikerouten blieben unbeeinträchtigt.

Projekte müssen vors Volk

Die Gemeinde Ilanz rechnet durch die geplanten Solaranlagen mit langfristigen Erträgen für die Gemeindekasse und lokaler Wertschöpfung. Beide Projekte müssen jedoch noch vors Volk. Bei einem Entscheid zugunsten der Axpo würde der Bau der Anlagen im Frühling 2025 starten. Bereits im Herbst 2025 soll ein Teil davon Strom produzieren – das ist die Voraussetzung des Bundes, um vom sogenannten «Solarexpress» profitieren zu können.

Viertes Projekt in der Region

Bei der am Freitag vorgestellten Anlage handelt es sich bereits um das vierte Projekt der Axpo für ein Solarkraftwerk in der Region. Weitere Projekte für solche Grossanlagen im Bündner Oberland treibt der Energiekonzern im Skigebiet Disentis voran und beim Nalps-Stausee in Sedrun. Mit einer Produktionsleistung von 17 Gigawattstunden (GWh) beziehungsweise 13 GWh sind diese Anlagen etwas kleiner, als die geplanten in Ilanz. (awp/mc/pg)