Second-Life-Batteriespeicher im Swiss Bike Park in Betrieb

Oberried – Im Swiss Bike Park Oberried wird der Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Velounterstand ab sofort in einem Batteriespeicher gespeichert, sodass damit nachts die E-Bike-Testflotte aufgeladen werden kann. Der Batteriespeicher besteht aus ausgedienten Batterien von E-Bikes der Marke Thömus.

Im Swiss Bike Park in Oberried steht den Besuchenden eine Testflotte mit E-Bikes von Thömus zur Verfügung. Aufgeladen werden die Bikes mit Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Velounterstand. Diesen Strom speichert ein Second-Life-Batteriespeicher, bestehend aus acht ausgedienten E-Bike-Batterien von Thömus.

Entwickelt, gebaut und in Betrieb genommen wurde der Batteriespeicher für das neue Betriebsgebäude der Stiftung Swiss Bike Park innert kürzester Zeit von Forschenden des Zentrums für Energiespeicherung an der BFH, zusammen mit dem Swiss Battery Technology Center am Switzerland Innovation Park Biel/Bienne und dem Unternehmen Integrated Power Solutions IPS AG.

Neues Leben für E-Bike-Batterien

Die ausgedienten E-Bike-Batterien speichern durch den Tag den Strom aus der Photovoltaikanlage und laden nachts die Testflotte wieder auf. Der Demonstrator haucht dadurch nicht nur den E-Bike-Batterien ein zweites Leben ein und ermöglicht die nachhaltige Verwendung der kostbaren Ressourcen in einer Batterie nach dem Ende ihrer ersten Nutzung, sondern erlaubt auch den Betrieb der E-Bike-Testflotte mit 100 Prozent erneuerbarem Strom.

Das Projekt wurde durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung für Kultur, Gesellschaft, Bildung und Wissenschaft der Gebäudeversicherung Bern (GVB), dem Immobilien-Dienstleistungsunternehmen Petrusso AG (Bricks Group AG) und der Tankstellenkette Gustoil ermöglicht. (mc/pg)

Swiss Bike Park