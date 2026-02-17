GenTwo Webinar: Steigerung der Fondsausschüttung mit Tracker-Zertifikaten
Webinar – In dieser Sitzung untersucht GenTwo, wie Tracker eingesetzt werden können, um die Performance eines Fonds über ein handelbares Zertifikat zu erzielen. Es wird erklärt, was Tracker sind, wann sie sinnvoll sind (und wann nicht) und wie sie im Rahmen einer Vertriebsstrategie bewertet werden können. Ausserdem wird eine reale Fallstudie mit Loyal VC vorgestellt.
Was Sie lernen werden
- Wie Vertriebsprobleme das Fondswachstum einschränken können
- Was sind Fonds-Tracker und wie funktionieren sie?
- Wann Tracker strategisch sinnvoll sind und wann nicht
- Praxisnahe Fallstudien von Fondsmanagern, die Tracker einsetzen
- Praktische Überlegungen zur Bewertung von Trackern
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Webinar richtet sich an Fondsmanager, Vermögensverwalter und Kapitalgeber, die nach Möglichkeiten zur Ausweitung ihres Vertriebs suchen. Ganz gleich, ob Sie Schwierigkeiten haben, neue Anlegersegmente zu erreichen, oder einfach nur Tracker als strategische Option verstehen möchten – diese Sitzung bietet Ihnen praktische Einblicke und reale Beispiele.
Referierende
- Michael Kosic – CEO und Mitbegründer, Loyal VC
- Kamal Hassan – Mitbegründer, Loyal VC
- Goran Gusic – Leiter Großbritannien, GenTwo
- Moderator: Tom Lyons – Leiter Kommunikation, GenTwo
