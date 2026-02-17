GenTwo Webinar: Steigerung der Fondsausschüttung mit Tracker-Zertifikaten

Webinar – In dieser Sitzung untersucht GenTwo, wie Tracker eingesetzt werden können, um die Performance eines Fonds über ein handelbares Zertifikat zu erzielen. Es wird erklärt, was Tracker sind, wann sie sinnvoll sind (und wann nicht) und wie sie im Rahmen einer Vertriebsstrategie bewertet werden können. Ausserdem wird eine reale Fallstudie mit Loyal VC vorgestellt.

Was Sie lernen werden

Wie Vertriebsprobleme das Fondswachstum einschränken können

Was sind Fonds-Tracker und wie funktionieren sie?

Wann Tracker strategisch sinnvoll sind und wann nicht

Praxisnahe Fallstudien von Fondsmanagern, die Tracker einsetzen

Praktische Überlegungen zur Bewertung von Trackern

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Webinar richtet sich an Fondsmanager, Vermögensverwalter und Kapitalgeber, die nach Möglichkeiten zur Ausweitung ihres Vertriebs suchen. Ganz gleich, ob Sie Schwierigkeiten haben, neue Anlegersegmente zu erreichen, oder einfach nur Tracker als strategische Option verstehen möchten – diese Sitzung bietet Ihnen praktische Einblicke und reale Beispiele.

Referierende

Michael Kosic – CEO und Mitbegründer, Loyal VC

Kamal Hassan – Mitbegründer, Loyal VC

Goran Gusic – Leiter Großbritannien, GenTwo

Moderator: Tom Lyons – Leiter Kommunikation, GenTwo

Weitere Informationen und Anmeldung …