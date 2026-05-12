„Assetization“ – Neues Buch beleuchtet den rasanten Aufstieg der Creator Economy im Finanzsektor

London – GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen, das Infrastruktur für die Erstellung von Anlageprodukten bereitstellt, gab heute die Veröffentlichung von „Assetization: Inside the Trillion-Dollar Investing Revolution“ bekannt, erschienen bei Wiley.

Das Buch wurde von GenTwo-Mitbegründer und Verwaltungsratspräsident Patrick Loepfe, Mitbegründer und CEO Philippe A. Naegeli und dem Leiter der Kommunikationsabteilung, Tom Lyons, verfasst. Das Buch zeigt, dass die Investmentbranche einen strukturellen Wandel im Wert von einer Billion Dollar durchläuft – und bietet den Lesern einen Rahmen, um diesen zu verstehen, darauf zu reagieren und davon zu profitieren.

Zwei Barrieren fallen gleichzeitig

Seit Generationen bestimmten zwei Hindernisse die Grenzen des Investierens. Das erste: Investieren bedeutete öffentliche Märkte – ein schmaler Ausschnitt der Realwirtschaft, der den Großteil des globalen Wirtschaftswerts unerreichbar machte.

Die zweite: Eine kleine Anzahl großer Institutionen kontrollierte die gesamte Wertschöpfungskette der Anlageprodukte und entschied, was entwickelt, wie es vertrieben und wer darauf zugreifen durfte.

Anleger waren auf das beschränkt, was im Regal stand. Berater hatten keine andere Wahl, als die Produkte anderer zu verkaufen. Assetization argumentiert, dass beide Barrieren nun gleichzeitig fallen, angetrieben von drei sich überschneidenden Wellen des Wandels:

die Demokratisierung des Zugangs zu einer breiteren Palette von Vermögenswerten,

die Demokratisierung der Instrumente zur Entwicklung von Finanzprodukten selbst sowie

die radikale Automatisierung des gesamten Produktlebenszyklus.

Zusammen verändern diese Entwicklungen, wer in was investieren kann – und wer die Produkte entwickeln kann, die dies ermöglichen.

Was die Leser erfahren werden

Das Buch richtet sich an Investoren, unabhängige Berater und institutionelle Vermögensverwalter, die verstehen möchten, wohin sich die Branche entwickelt und was dies konkret für sie bedeutet.

Die Leser erhalten ein klares Bild davon, warum die öffentlichen Märkte nicht mehr die gesamte Wirtschaft repräsentieren und was an ihre Stelle tritt. Sie erfahren, wie die Infrastruktur der Finanzproduktentwicklung standardisiert, modularisiert und geöffnet wird. Sie werden erkennen, was es in der Praxis für Berater bedeutet, von der Auswahl fremder Produkte zur Entwicklung eigener Produkte überzugehen. Und sie werden verstehen, warum das Universum der „Assetizable Assets“ – das Immobilien, Private Equity, private Kredite, Infrastruktur, digitale Vermögenswerte, Kunst und Frontier-Assets umfasst – einen geschätzten Wert von 255 Billionen US-Dollar an derzeit unzugänglichen Vermögenswerten ausmacht.

Der zweite Teil des Buches trägt den Titel „Asset Rush: Geschichten von der Grenze der Vermögenswertisierung“. Er versammelt elf Praktiker, die bereits an dieser Grenze Pionierarbeit leisten. Eine Kohlenstoffwissenschaftlerin erklärt, wie sie Umweltmärkte in investierbare Vermögenswerte umwandelt. Ein Mitbegründer von Ethereum untersucht, wie die Blockchain das Treasury-Management von Unternehmen neu gestaltet. Ein Sportanwalt beschreibt, wie Profisportler zu investierbaren Vermögenswerten werden können. Ein Uranspezialist plädiert für kritische Mineralien als Portfoliochance. Und ein Insider aus dem Regulierungsbereich enthüllt, was er als den weltweit größten legalen Insidermarkt bezeichnet.

Gemeinsam zeigen diese Stimmen, dass die Assetisierung keine Theorie ist. Sie findet bereits statt – branchen- und anlageklassenübergreifend, in Bereichen, die die meisten Anleger noch nie in Betracht gezogen haben.

Das Buch ist ab sofort bei grossen Buchhändlern weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.assetizationbook.com.

Zitate der Autoren

„Die Infrastruktur der Finanzproduktentwicklung wandelt sich auf dieselbe Weise, wie die Containerisierung den globalen Handel verändert hat. Was einst grossen Institutionen vorbehalten war – Strukturierung, Emission, Vertrieb, Compliance – wird modular, zugänglich und steht jedem zur Verfügung, der einen Kunden zu betreuen hat. Das ist keine Prognose. Es geschieht bereits, und GenTwo baut diese Infrastruktur seit 2018 auf.“ Patrick Loepfe, Mitbegründer und Vorsitzender von GenTwo

„Die Botschaft dieses Buches ist letztlich ganz einfach: Man muss sich nicht mehr mit Portfolios zufrieden geben, die aus dem zusammengestellt werden, was gerade im Regal steht. Assetization bedeutet, dass Anleger in das investieren können, woran sie tatsächlich glauben, dass Berater das aufbauen können, was ihre Kunden tatsächlich brauchen, und dass die Branche endlich die Lücke zwischen dem, was die Menschen wollen, und dem, was ihnen zur Verfügung steht, schliessen kann.“ Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO, GenTwo

„Jeder grosse Wandel in der Finanzgeschichte folgte dem gleichen Muster: Technologie identifiziert Reibungspunkte, beseitigt sie und erweitert dadurch den Zugang für Gruppen, die zuvor ausgeschlossen waren. Aktiengesellschaften, Investmentfonds, ETFs – jedes dieser Konzepte war zu seiner Zeit radikal und im Rückblick offensichtlich. Assetization ist der nächste Schritt in diesem jahrhundertelangen Bogen, und dieses Buch ist ein Versuch, ihn verständlich zu machen, bevor er unvermeidlich wird.“ Tom Lyons, Leiter Kommunikation, GenTwo

(GenTwo/mc/hfu)