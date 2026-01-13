GenTwo fügt Binance als Börsenoption für digitale Vermögensprodukte hinzu

Zürich – GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen für die Entwicklung von Finanzprodukten, hat die digitale Vermögensbörse Binance in seine Plattform integriert. Damit können Kunden Binance auswählen, wenn GenTwo und seine Kunden digitale Vermögensanlageprodukte strukturieren.

Die Integration von Binance als Krypto-Börsenoption innerhalb von GenTwo Pro ermöglicht Vermögensverwaltern, Family Offices, Privatbanken und allen anderen GenTwo-Kunden den Zugang zum weltweit grössten Krypto-Liquiditätspool. Für Kunden, die anspruchsvolle Anlageprodukte und -strategien für digitale Vermögenswerte entwickeln, bietet Binance die für institutionelle Lösungen erforderliche Ausführungszuverlässigkeit, Sicherheit und Tiefe.

GenTwo Digital expandiert weiter

Die Aufnahme von Binance in die wachsende Liste der erstklassigen Partner für digitale Vermögenswerte von GenTwo sowie die kürzliche Einführung anspruchsvoller strukturierter Produkte für digitale Vermögenswerte zeigen das Engagement von GenTwo, seinen Kunden die Infrastruktur und Auswahlmöglichkeiten zu bieten, die sie für die Entwicklung erstklassiger Krypto-Anlageprodukte benötigen.

„Jeder institutionelle Kunde, mit dem wir im Bereich der digitalen Vermögenswerte sprechen, möchte Zugang zu Binance haben“, sagte Mark Arasaratnam, Geschäftsführer bei GenTwo Digital. „Unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, die weltweit grösste Kryptobörse sowohl für Spot- als auch für Derivate zu wählen, ist ein entscheidender Vorteil. Diese Integration ist ein weiteres klares Beispiel dafür, wie GenTwo Digital seine Fähigkeiten erweitert und den Anforderungen des Marktes gerecht wird.“

„Binance ist führend bei der Unterstützung der institutionellen Einführung von Kryptowährungen, indem es eine hohe Liquidität und eine vielfältige Palette von institutionellen Lösungen bietet, die auf die anspruchsvollen Bedürfnisse einer Vielzahl von Teilnehmern zugeschnitten sind, darunter Fondsmanager, Eigenhandelsunternehmen, Vermögensverwalter und Finanzinstitute“, sagte Catherine Chen, Leiterin des Bereichs VIP & Institutional bei Binance. „Wir freuen uns, den Zugang zu unserer Plattform durch GenTwo Digital zu erweitern und das Wachstum und die Reife der Digital Asset-Branche weiter voranzutreiben.“ (GenTwo/mc/ps)