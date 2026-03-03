GenTwo ernennt Florian Marty zum Geschäftsführer von GenTwo Digital

Zürich – GenTwo gibt die Ernennung von Florian Marty zum Geschäftsführer von GenTwo Digital bekannt. Er wird die nächste Phase des globalen Wachstums und der Innovation innerhalb des Geschäftsbereichs digitale Vermögenswerte von GenTwo leiten.

Seit seiner Gründung ist GenTwo ein Pionier im Bereich der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und ermöglicht institutionelle tokenisierte und blockchainbasierte Anlagestrukturen innerhalb eines regulierten Rahmens. GenTwo Digital baut auf dieser Grundlage auf und ermöglicht es Finanzfachleuten, digitale Strategien mit institutioneller Robustheit in großem Maßstab zu entwickeln.

Marty verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen digitale Vermögenswerte, strukturierte Produkte und Blockchain-basierte Finanzinnovationen. Zuletzt war er als Head Blockchain Solutions bei der Bank Vontobel AG, wo er die Vision und Strategie des Unternehmens im Bereich digitale Vermögenswerte definierte, multidisziplinäre Implementierungsteams leitete und institutionelle Angebote für digitale Vermögenswerte auf den Markt brachte.

„Digitale Vermögenswerte sind seit dem ersten Tag Teil unserer DNA“, sagte Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO von GenTwo. „Wir haben früh erkannt, dass die Tokenisierung die Entwicklung von Anlageprodukten grundlegend verändern würde. Mit Florians Fachwissen beschleunigen wir diese Vision und stärken unsere Position als globaler Infrastrukturführer im Bereich der digitalen Vermögenswerte.“

Das Assetization-Framework von GenTwo – beschrieben in der kommenden zweiten Ausgabe von „Assetization: Inside the Trillion-Dollar Investing Revolution – identifiziert die Tokenisierung als grundlegenden Wandel auf den Finanzmärkten. GenTwo Digital setzt diese These in die Praxis um und ermöglicht Finanzfachleuten weltweit, digitale Vermögenslösungen in großem Maßstab mit institutioneller Robustheit zu strukturieren.

„Ich freue mich sehr, Teil eines Unternehmens zu werden, das im Bereich der digitalen Infrastruktur seit jeher eine Vorreiterrolle einnimmt“, so Marty. „Die Konvergenz von Verbriefung, Tokenisierung und Automatisierung definiert die Kapitalmärkte neu. GenTwo bietet eine bewährte Plattform, um diese Transformation weltweit zu skalieren.“

Marty hat einen MSc der EPFL, ist zertifizierter Krypto-Finanzexperte und verbindet fundierte Kapitalmarktkenntnisse mit bewährter Führungskompetenz im Bereich der digitalen Transformation. (GenTwo/mc/hfu)