CA next bank lanciert als erste Schweizer Bank die neue Mobile-Banking-App von Avaloq

Zürich – Crédit Agricole next bank (CA next bank) nimmt nach einer Pilotphase als erste Bank in der Schweiz die neue Mobile-Banking-Lösung von Avaloq in Betrieb. Die in einem skalierbaren Software-as-a-Service-Modell (SaaS) bereitgestellte App bietet Kundinnen und Kunden ein sicheres und intuitives Banking auf ihren Mobilgeräten.

Nebst dem Ausbau ihres digitalen Self-Service-Angebots ermöglicht die neue Lösung auch die schnellere Einführung künftiger Funktionalitäten, was entscheidend ist, um den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Dank eines intuitiven mobilen Benutzererlebnisses können die Kundinnen und Kunden von CA next bank ihre täglichen Bankgeschäfte noch einfacher und komfortabler erledigen sowie ein erweitertes Spektrum an Zahlungs- und Anlagegeschäften bequem tätigen. Die Lösung wird von Avaloq durch regelmässige Updates und neue Funktionen, die auf die sich wandelnden Geschäfts- und Kundenbedürfnisse von CA next bank abgestimmt sind, kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Mobile-Banking-Lösung basiert auf der Next-Generation-Architektur von Avaloq, die die Benutzerschnittstelle von den Backend-Systemen entkoppelt. Auf diese Weise kann CA next bank neue Funktionen schneller einführen und gleichzeitig die Stabilität über alle digitalen Kanäle hinweg weiter optimieren. Die App unterstützt zudem modernste Authentifizierungsstandards und Push-Benachrichtigungen in Echtzeit für sichere und komfortable Bankgeschäfte.

Die Lancierung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Avaloq gemeinsam mit ihren Kunden skalierbare digitale Banking-Innovationen auf den Markt bringt. Die im Pilotprojekt von CA next bank gewonnenen Erkenntnisse werden in die laufende Verbesserung der Lösung einfliessen und anderen Finanzinstituten dabei helfen, ihre Mobile-Banking- Strategien schneller umzusetzen.

Maxime Charton, Chief Digital & Information Officer bei CA next bank, kommentiert: «Die Lancierung unserer neuen App ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer digitalen Bankdienstleistungen. Unsere Kundinnen und Kunden erwarten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, ihre Finanzen auf ihrem Smartphone zu verwalten. Dies stand für uns während des gesamten Projekts im Mittelpunkt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Avaloq konnten wir die Lösung im Schweizer Markt pilotieren, anhand von Nutzerfeedback weiterentwickeln und als erste Bank in der Schweiz in Betrieb nehmen. Das Ergebnis ist eine mobile App, die sicher und einfach zu bedienen ist und unserer Kundschaft mehr Kontrolle über ihre Finanzen bietet. Diese erfolgreiche Einführung mit Avaloq ist eng auf unsere Mobile-First-Digitalstrategie abgestimmt und hilft uns, die wandelnden Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden an ein bequemes, selbstbestimmtes Mobile Banking zu erfüllen.»

Christian Haux, Managing Director für die Schweiz und Liechtenstein bei Avaloq, ergänzt: «Mit dem Go-Live von CAnext bank wird unsere neue Mobile-Banking-Lösung erstmals in der Schweiz eingeführt. Dies zeigt, wie die enge Zusammenarbeit mit Finanzinstituten dazu beiträgt, unsere Lösungen an realen Marktanforderungen auszurichten und diese in einem zweiten Schritt auch einer breiteren Kundengruppe zugänglich zu machen. Wir danken CA next bank für ihre Vorreiterrolle und ihr starkes Engagement für Innovation. Gemeinsam haben wir einen wichtigen

Grundstein für die Weiterentwicklung des digitalen Bankings in der Schweiz gelegt – mit einer Lösung, die den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht wird und Mehrwert für die breitere Avaloq-Community schafft.» (Avaloq/mc)