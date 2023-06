CS-Schweiz-Finanzchef Boubil geht zu Leonteq

Zürich – Der Derivate-Spezialist Leonteq holt sich seinen neuen Finanzchef bei der Credit Suisse. Antoine Boublil, Finanzchef bei der Swiss Bank der CS, wechselt per 1. Januar 2024 in gleicher Position zu Leonteq.

Boublil trete damit die Nachfolge von Marco Amato an, der – wie bereits angekündigt – Ende August 2023 zurücktreten wird, teilte Leonteq am Mittwoch mit. Hans Widler, Head Financial Management seit 2015, werde per 1. September 2023 für die Übergangszeit ad interim zum CFO ernannt.

Antoine Boublil ist seit 2016 CFO der Credit Suisse (Schweiz) AG und ist ausserdem unter anderem Verwaltungsratspräsident der CS-Tochter Bank Now sowie von Swisscard, einer Kreditkartengesellschaft im Besitz von CS und American Express. Vor seiner Zeit bei der CS war der Franzose Finanzchef der Cembra Money Bank, wo er den Börsengang verantwortete.

Boublil werde seine derzeitige Funktion in den kommenden Wochen und Monaten nach der Übernahme durch die UBS noch weiterführen, hiess es in einer Mitteilung der CS vom Mittwoch. (awp/mc/pg)