DNB Asset Management startet ersten globalen Aktienfonds für Frauengesundheit

Zürich – Frauengesundheit rückt zunehmend in den Fokus der Gesundheitsindustrie und wird nun auch als eigenständiges Investmentthema erschlossen. DNB Asset Management startet in der Schweiz mit dem DNB Fund Women’s Health den weltweit ersten aktiv gemanagten globalen Aktienfonds, der sich ausschliesslich auf dieses Thema konzentriert. Der norwegische Vermögensverwalter gehört zur börsennotierten DNB Group, einem der grössten Finanzdienstleister Skandinaviens.

Die Wachstumstreiber sind vor allem demografischer und medizinischer Natur. Bis 2030 werden nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit rund 1,2 Milliarden Frauen die Menopause erreicht haben. Gleichzeitig ermöglichen Fortschritte in Diagnostik und Medizintechnik eine frühere und präzisere Erkennung von Erkrankungen, während geschlechtsspezifische Unterschiede in Forschung und Therapie stärker berücksichtigt werden.

„Demografischer Wandel, medizinischer Fortschritt und ein wachsendes Bewusstsein für frauenspezifische Gesundheitsbedürfnisse verändern den Gesundheitsmarkt. Für Anleger entsteht daraus ein langfristiges Investmentthema, das weit über einzelne Bereiche wie Reproduktionsmedizin hinausgeht“, kommentiert Christoph Salzmann, Co-Head Schweiz DNB Asset Management. „Mit dem DNB Fund Women’s Health machen wir dieses Anlageuniversum nun auch professionellen und privaten Anlegern in der Schweiz zugänglich.“

Frauengesundheit reicht weit über Femtech hinaus

Frauengesundheit ist dabei kein Nischensegment einzelner Branchen. Es umfasst mehr als 600 Unternehmen aus Pharma, Medizintechnik, Diagnostik, Technologie und Consumer Health. Daraus wählt das Fondsmanagement 35 bis 50 Titel aus, von spezialisierten Women’s-Health-Anbietern bis zu globalen Konzernen, bei denen Frauengesundheit einer von mehreren Geschäftstreibern ist. Das Portfolio investiert weltweit über die USA, Europa und Asien hinweg und kombiniert etablierte Unternehmen mit kleineren Wachstumswerten.

DNB strukturiert das Anlageuniversum entlang von drei Säulen: Prävention, Behandlung und Lebensqualität. Dazu gehören unter anderem Früherkennung und Screening, reproduktive und gynäkologische Gesundheit, Autoimmunerkrankungen und Onkologie sowie Themen wie Beckenboden-, Knochen- und Herzgesundheit und gesundes Altern. Das Portfolio berücksichtigt sowohl Erkrankungen, die ausschliesslich Frauen betreffen, als auch solche, die bei Frauen überproportional häufig auftreten oder sich bei ihnen anders manifestieren.

Fondsmanagerin mit medizinischem Hintergrund

Verantwortet wird die Strategie von Anesa Mulabecirovic Sahnoun. Die promovierte Ärztin verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung aus norwegischen und internationalen Krankenhäusern, klinischer Fachentwicklung und dem Gesundheitssektor. Sie hat mehr als zehn wissenschaftliche Arbeiten in internationalen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht und war als Expertin für den norwegischen Forschungsrat tätig. Seit 2021 ist sie Co-Managerin von DNB Health Care und DNB Biotechnology und hat den Investmentansatz sowie das Anlageuniversum des neuen Fonds entwickelt.

„Wir sehen eine wachsende Zahl von Unternehmen, die innovative Lösungen für bislang unzureichend adressierte Gesundheitsbedürfnisse von Frauen entwickeln. Für uns eröffnet sich damit ein breites Anlageuniversum, das von Diagnostik und Medizintechnik bis hin zu Pharma und Consumer Health reicht“, sagt Mulabecirovic Sahnoun.

Unterstützt wird sie von den Healthcare-, Technologie- und globalen Aktienteams von DNB Asset Management. Die Zusammenarbeit soll insbesondere bei diversifizierten Unternehmen helfen, bei denen das Geschäft mit Frauengesundheit nur einen Teil der Aktivitäten ausmacht und entsprechend detaillierte Unternehmensanalysen erforderlich sind.

Der DNB Fund Women’s Health ist als Artikel-8-Fonds gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert. (DNB/mc/hfu)