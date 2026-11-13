Inverto Earth sichert sich 2,4 Millionen US-Dollar

Bern – Die Inverto Earth AG hat sich Eigenkapital und öffentliche Innovationsfördermittel in Höhe von fast 2,4 Millionen US-Dollar (2 Millionen Schweizer Franken) gesichert, um eine der entscheidenden Herausforderungen einer sich erwärmenden Welt anzugehen: die Wiederherstellung der Küstengebiete, die Menschen, Natur und Klima schützen. Die Bloom Foundation leitete die Startkapitalrunde, und Innosuisse stellt weitere Mittel bereit.

Mangroven, Salzwiesen und Seegraswiesen schützen Küstengemeinden und Infrastruktur vor Stürmen und steigendem Meeresspiegel und speichern riesige Mengen an Kohlenstoff, was für die Klimaanpassung entscheidend ist. Doch ihre Wiederherstellung verläuft nach wie vor langsam, kostspielig und risikoreich, und bei zu vielen Projekten wird an Orten gepflanzt, an denen sich die Natur nicht etablieren kann. Inverto Earth bietet Investoren im Bereich der Renaturierung, Kohlenstoffkäufern und Projektentwicklern die nötige Sicherheit: unabhängige hydrologische Standortbewertungen, fortschrittliche Bepflanzung mit den zum Patent angemeldeten „Seed Darts“ sowie digitale Überwachung von Wachstum und Kohlenstoff. Dies hilft Projekten dabei, die richtigen Standorte auszuwählen, in grossem Massstab zu pflanzen und den Geldgebern die Ergebnisse nachzuweisen.

Mit der neuen Finanzierung entwickelt Inverto Earth diese Dienstleistungen zu einer integrierten Lösung weiter: einer „Restoration Intelligence“-Plattform, die Projekte von der Standortauswahl bis zur Überwachung begleitet und mit Feldhardware wie robotergestützten Pflanzsystemen und Sensoren vernetzt ist. Das Unternehmen arbeitet bereits mit führenden Renaturierungsorganisationen in Afrika, dem Nahen Osten und Asien zusammen.

„Das Klima, die Natur und die Gemeinden vor Ort brauchen eine Renaturierung, die funktioniert“, sagt Dr. Jürg Germann, Mitbegründer und CEO von Inverto Earth. „Renaturierung erfordert technische Sicherheit, kein Ausprobieren. Genau das bieten wir, und diese Finanzierung ermöglicht es uns, dies in Küstenprojekten weltweit umzusetzen.“

„Die Renaturierung von Küstenökosystemen ist unerlässlich, doch um eine spürbare Wirkung zu erzielen, sind Lösungen erforderlich, die in grossem Massstab umgesetzt werden können. Was uns an Inverto Earth überzeugt hat, ist der Ansatz, die Renaturierung effektiver, erschwinglicher und messbarer zu gestalten. Durch die Senkung der Kosten und der Unsicherheiten bei der Renaturierung hat das Team das Potenzial, ehrgeizige Umweltziele in nachhaltige Ergebnisse vor Ort umzusetzen.“ – Ines Najorka, Bloom Foundation. (Inverto Earth/mc/hfu)