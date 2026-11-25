Bern – Die Finma hat den Stabilisierungsplan der UBS genehmigt, den die Grossbank im vergangenen Jahr eingereicht hat. Die Abwicklungsfähigkeit der UBS habe sich verbessert, teilte die Finanzmarktaufsicht am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Die Finma ist der Ansicht, dass die UBS auf Basis der heutigen Planung unter der bevorzugten Abwicklungsstrategie rekapitalisiert, saniert und weitergeführt werden kann. Diese Abwicklungsstrategie sehe vor, die UBS im Fall einer drohenden Insolvenz mittels eines so genannten Single Point of Entry Bail-in zu rekapitalisieren und so zu sanieren.

Das Ziel ist, dass die Gruppe als Ganze in restrukturierter Form weitergeführt werden kann. Dabei tragen die dafür vorgesehenen Kapitalinstrumente und zusätzliche verlustabsorbierende Mittel, sogenannte Bail-in-Bonds, die entstehenden Verluste. Damit soll verhindert werden, dass der Staat wie in der Finanzkrise bei der UBS mit Steuergeldern einspringen muss, was im Fachjargon als Bail-out bezeichnet wird.

Ganz ohne Staat geht es allerdings nicht. Für eine erfolgreiche Sanierung sei auch eine umfassende staatliche Liquiditätshilfe in Form eines so genannten Public Liquidity Backstop (PLB) erforderlich, schrieb die Finma weiter.

Anforderungen für Stabilisierungspläne erhöht

Nach der Krise der Credit Suisse hat die Finma ihre Erwartungen für die Stabilisierungspläne systemrelevanter Banken erhöht. Die UBS habe dies bei der Überarbeitung der Stabilisierungspläne berücksichtigt. So habe die Grossbank zusätzliche Stabilisierungsmassnahmen aufgenommen und bestehende Massnahmen zum Teil angepasst.

«Unter anderem wurden mögliche Verkäufe von Aktiven konservativer modelliert. Zudem hat die UBS die Indikatoren zur Auslösung von Stabilisierungsmassnahmen sowie ihre internen Eskalationsprozesse überarbeitet», schrieb die Finma.

Denn die CS-Krise habe gezeigt, dass ein Notfallplan, den eine systemrelevante Bank erfüllen müsse, nicht ausreichen würde. Der Notfallplan alleine könne nicht gewährleisten, dass systemrelevante Funktionen der Bank aufrechterhalten würden und die internationale Finanzstabilität gewahrt bleibe.

Entsprechend schlägt der Bundesrat die Integration der Notfallplanung als Teil der gruppenweiten Abwicklungsplanung vor. Diese Gesetzesvorschläge befinden sich derzeit in Konsultation. «Die UBS hat inzwischen wesentliche Fortschritte erzielt, um den Notfallplan in das Konzept des geordneten Marktaustritts der Gruppe zu integrieren», schrieb die Finma.

Planung auch von Verkäufen

Die Finanzmarktaufsicht unterstütze die vom Bundesrat vorgeschlagene Weiterentwicklung des gesetzlichen Kriseninstrumentariums. Sie setzt sich dafür ein, dass neben der bevorzugten Abwicklungsstrategie weitere Optionen rechtssicher umgesetzt werden können, insbesondere ein behördlich angeordneter Verkauf der gesamten Bank oder ein geordneter Marktaustritt durch mehrere Teilverkäufe.

Damit sollen die Behörden in einer Krise die Option wählen können, welche die grössten Erfolgsaussichten für die Wahrung der Finanzstabilität und die Fortführung der systemrelevanten Funktionen bietet. «Ziel bleibt es, staatliche Solvenzunterstützung und Notrecht zu vermeiden», schrieb die Finma.

Die UBS habe ihre Planung für diese zusätzlichen Optionen weiterentwickelt. Sie analysierte zusätzliche Krisenszenarien und verbesserte die Voraussetzungen für eine mögliche Trennung von Geschäftsteilen. Zudem stärkte sie ihre Fähigkeit, kurzfristig belastbare Bewertungen und Liquiditätsschätzungen für verschiedene Handlungsoptionen bereitzustellen.

Die UBS setzt diese Arbeiten im Rahmen der gruppenweiten Abwicklungsplanung fort. Dazu gehört unter anderem die weitere Ausgestaltung und Vorbereitung von Teilverkäufen im Rahmen des Marktaustritts und die Beseitigung von finanziellen und nicht-finanziellen Hindernissen für die operationelle Umsetzung, wie die Finma weiter schrieb.

UBS nimmt Bericht zur Kenntnis

«Wir nehmen die erneute Bestätigung der Finma, dass UBS die Anforderungen erfüllt, um im Krisenfall abgewickelt zu werden, zur Kenntnis», schreibt die Bank in einer Stellungnahme am Mittwochnachmittag. Sie hebt dabei hervor, dass der Stabilisierungsplan bestätigt und eine weitere Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit attestiert wurde.

Zudem arbeite die UBS bereits heute eng mit den zuständigen Behörden an den künftigen Anforderungen zusammen, die sich gerade in der Vernehmlassung befinden. So soll für einen «unwahrscheinlichen extremen Krisenfall» ein zusätzliches Sicherheitsnetz geschaffen werden. (awp/mc/ps)