Franklin Templeton: Cyril Berchtold neuer Head of Institutioonal Sales Switzerland

Zürich – Der Vermögensverwalter Franklin Templeton gibt die Ernennung von Cyril Berchtold zum Head of Institutional Sales Switzerland per 1. Januar 2024 bekannt.

Berchtold berichtet an Christian Leger, Head of Distribution Switzerland. Berchtold wird vom Zürcher Standort die gesamte Palette der Asset-Management-Dienstleistungen des Unternehmens vertreiben. In seiner neuen Funktion wird er eng mit institutionellen Kunden zusammenarbeiten.

Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton war Berchtold Leiter des institutionellen Vertriebs für die Schweiz bei Natixis Investment Managers. Zwischen 2013 und 2021 arbeitete er als Senior Institutional Sales bei Goldman Sachs Asset Management. Davor war er als Relationship Manager bei Harcourt Investment Consulting und Man Investments tätig. Seine Karriere begann er 2002 bei der UBS Investment Bank. Berchtold ist gebürtiger Zürcher und hat einen Bachelor of Science in Business Administration der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (pd/mc/pg)

Franklin Templeton