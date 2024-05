GenTwo lanciert weltweit erste Schweizer AMC-Plattform für Banken

Zürich – Das Schweizer Fintech-Unternehmen GenTwo gibt heute die bevorstehende Lancierung von GenTwo Pro for Banks bekannt. Es handelt sich dabei um die weltweit erste Emissionsplattform für AMCs (Actively Managed Certificates) mit Domizil Schweiz, die sich an Banken richtet.

Mit GenTwo Pro for Banks können GenTwo-Bankkunden eine unbegrenzte Anzahl bankfähiger Produkte auf alle liquiden oder digitalen Vermögenswerte erstellen und diese direkt mit ihren Depot- und Trading-Dienstleistungen verknüpfen. Die Produkte sind vollständig segregiert und bilanzneutral. Ferner bietet die Plattform den Nutzern die Wahl zwischen mehreren Emissionsstandorten, darunter auch die Schweiz. Zudem profitieren Banken von der kürzesten Produktionszeit und den branchenweit niedrigsten Kosten.

Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO von GenTwo: «GenTwo Pro for Banks ist das bisher bedeutendste Upgrade unserer GenTwo-Pro-Plattform. Es ist auch ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Mission, alle Vermögenswerte durch Assetization bankfähig zu machen. Mit GenTwo Pro for Banks haben wir ein branchenführendes Angebot für Banken geschaffen, die ihr Produktangebot erweitern, mehr Kunden und Vermögenswerte gewinnen und ihre Wertschöpfungskette effizienter gestalten möchten. Unsere branchenführende GenTwo-Pro-Plattform wird dadurch mit einem speziellen Offering für Banken komplettiert.»

Weitere Details zu GenTwo Pro for Banks werden im Rahmen der offiziellen Produkteinführung am 29. Mai 2024 auf dem achten AssetRush in Zürich bekannt gegeben.

Qualifizierte Interessenten können sich unter gentwo.com/gentwo-pro-for-banks für weitere Informationen registrieren. (GenTwo/mc/ps)