Global X ETFs – Warum Videospiele und E-Sports? Warum HERO?

von Ido Caspi, Research Analyst at Global X ETFs

Die Videospielindustrie wird oft als Nische wahrgenommen, wenn es um Investitionen geht, doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Im Jahr 2024 erreichten die weltweiten Ausgaben für Videospiele fast 180 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die kumulierten Gesamtausgaben im Profisport. Fast fünf Jahre nach dem COVID-bedingten Höhepunkt verdient der Sektor unserer Meinung nach erneute Aufmerksamkeit, da er einen kritischen Wendepunkt erreicht.

Eine Welle von grossen Markteinführungen treibt die Nachfrage an, und es zeichnet sich ein neuer Konsolen-Update-Zyklus ab, bei dem neue Spiele die Grenzen der bestehenden Hardware erweitern. Künstliche Intelligenz verändert das Gameplay und die Entwicklung, erhöht die Spielerbindung und hilft Publishern, Zugang zur Produktion zu erhalten und ihre Margen zu verbessern. Auch der Rückgang der regulatorischen Bremsen in wichtigen Märkten wie China sorgt für neue Impulse.

In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die globale Spielerbasis bis 2029 3 Milliarden überschreiten wird, was einem Anstieg von 17% im Vergleich zu 2024 entspricht. Wir glauben, dass der Fortschritt, die Qualität der Netzwerke und neue Praktiken wie Cloud Gaming oder Social Gaming das Wachstum dieses Sektors weiter vorantreiben werden. Aus diesem Grund stellt das Thema Videospiele aus unserer Sicht eine Chance dar, die noch unterschätzt wird. Der Global X Video Games & Esports ETF (HERO) bietet einen gezielten Zugang zu einigen der dynamischsten Segmente dieser Branche.

Wichtigste Punkte

Die Integration von KI, niedrigere Zugangskosten und die Lockerung der Vorschriften in Asien könnten das globale Umsatzwachstum unterstützen.

Neue Titel regen Engagement und die Denkleistung der Spieler an.

GenAI erfindet die Branche neu, indem sie Kosten und Entwicklungszeit reduziert und gleichzeitig die Qualität der Spiele verbessert.

Ein schnell wachsender globaler Markt

Der weltweite Videospielmarkt erreichte im Jahr 2024 178 Milliarden US-Dollar und könnte bis 2027 um 11,5 % auf über 198 Milliarden US-Dollar wachsen. Mit KI senken Publisher die Kosten, greifen auf die Entwicklung zu, optimieren die Werbung und erhöhen das Engagement. Neue kostengünstige Modi wie Abonnements und Cloud-Gaming (voraussichtlich +25 % CAGR bis 2029) werden den Zugang zum Spiel weiter modernisieren. Auch das Gaming, insbesondere über Roblox, verzeichnet ein starkes Wachstum. Der Jahresumsatz übersteigt 4 Milliarden US-Dollar, wobei die täglich aktive Nutzerbasis im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf fast 98 Millionen Spieler gestiegen ist.

Eine günstige regionale Dynamik

In den Vereinigten Staaten spielen 213 Millionen Menschen mindestens eine Stunde pro Woche Videospiele. Im Jahr 2024 werden 29 % der über 50-Jährigen das Spiel spielen, verglichen mit 17 % im Jahr 2004. In China ist das Wachstum dank einer Lockerung der Vorschriften und beliebter Spiele wie Mobile Justice oder Honor of Kings wieder da. Der Markt stieg um 7,5 % auf 44,8 Mrd. $. In Japan verzeichnete Konami dank neuer Titel und Konsolen ein jährliches Umsatzwachstum von 17 %. Es wird erwartet, dass der japanische Markt im Jahr 2025 fast 51 Milliarden US-Dollar erreichen wird, angetrieben durch die Einführung der Nintendos Switch 2.

Software- und Hardware-Innovationen als Wachstumstreiber

Titel wie Call of Duty: Black Ops 6, Helldivers II oder EA Sports College Football 25 stützen die Ergebnisse von Publishern wie EA, die für das Geschäftsjahr 2026 zwischen 7,6 und 8 Milliarden US-Dollar an Buchungen prognostizieren. GTA VI, das für Mai 2026 erwartet wird, hat mit mehr als 475 Millionen Aufrufen innerhalb von 24 Stunden für seinen Trailer Rekorde gebrochen. Es wird erwartet, dass der Hardware-Aktualisierungszyklus die Konsolenverkäufe ankurbeln wird, wobei das Wachstum bis 2027 voraussichtlich +20,9 % betragen wird. Sony hat bereits 77,8 Millionen PS5s ausgeliefert und Nintendo hat innerhalb von vier Tagen 3,5 Millionen Switch 2 verkauft.

Künstliche Intelligenz: Katalysator für Transformation

Generative KI stellt Entwicklung, Testing und Gameplay auf den Kopf, indem sie Verzögerungen um bis zu 20 Mal verkürzt. Grosse Herausgeber wie Ubisoft oder Take-Two profitieren von ihren Datenbanken. Aber auch kleinere Studios profitieren von KI-gestützten Kodierassistenten und Kreativitätsmanagern. Plattformen wie Unity, Xbox, PlayStation oder Roblox, die Zugang zu diesen Werkzeugen bieten, stehen im Zentrum des Ökosystems.

Solide Grundlagen

Die Unternehmen des Sektors verfügen über attraktive Free-Cashflow-Margen und hohe Wachstumsaussichten. Nach der Pandemie rationalisierten Unternehmen ihre Abläufe und integrierte KI. Gaming-as-a-Service (GaaS) ermöglicht eine kontinuierliche Konsolidierung durch Abonnements, integrierte Käufe und Upgrades, was die Margenstabilität verbessert. Die wiederkehrenden Buchungen sind stark gestiegen: +60 % für Take-Two zwischen 2021 und 2025, +55 % für Roblox zwischen 2023 und 2025. Der Sektor reagiert auch nach wie vor nicht auf Konjunkturzyklen, was ihn in Zeiten der Volatilität zu einer widerstandsfähigen Option macht.

Warum HERO?

Der Global X Video Games & Esports ETF (HERO) zielt darauf ab, vom Wachstum der Ausgaben und der Monetarisierung von Videospielen zu profitieren:

Pure-Play-Engagement: HERO bildet einen Index von Unternehmen ab, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Videospielen und E-Sports (E-Publisher, Entwickler, Streaming-Plattformen, Hersteller von VR/AR-Geräten…) generieren.

Geografische Diversifizierung: Obwohl HERO in Bezug auf die Strategie nicht diversifiziert ist, umfasst es Marktführer in Asien, den Vereinigten Staaten und darüber hinaus.

Fazit

Die Videospielbranche steht an einem Wendepunkt. Angesichts des Rückgangs an diskreten Ausgaben bleibt die digitale Unterhaltung eine bevorzugte Wahl. Der Aufschwung in China und Japan ist nachhaltig, wird aber noch unterschätzt. KI wird die Entwicklung beschleunigen, die Werbung optimieren und das Engagement vertiefen. HERO bietet einen gezielten Zugang zu dieser strukturellen Dynamik und sorgt gleichzeitig für eine globale Diversifizierung. (Global X ETFs/mc/pg)