Unita Capital Group steigt als Investor in Schweizer FinTech Selma Finance ein

Zug – Die Unita Capital Group beteiligt sich Ende 2025 mit einer sechsstelligen Investition an Selma Finance, einem Schweizer FinTech für digitale Vermögensverwaltung. Das Gründerteam hat in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein skalierbares Geschäftsmodell etabliert und verzeichnet seit 2017 stetiges Wachstum.

Selma Finance entwickelt eine digitale Vermögensverwaltung für langfristige Anleger:innen und Pensionierte. Die Portfolios werden datenbasiert automatisiert verwaltet und durch KI-gestützte Finanzberatung ergänzt. Damit adressiert Selma einen Markt, der durch den demografischen Wandel und den steigenden Bedarf an digitaler Vorsorgeberatung aktiv wächst. www.selma.com

Unita Capital Group investiert gezielt in private Technologieunternehmen mit skalierbarem Geschäftsmodell, nachweisbarer Markttraktion und klarer strategischer Perspektive. Selma Finance erfüllt diese Kriterien durch den Mix an klarer Produktvision, nachweisbarem Wachstum, und starker Positionierung.

Das investierte Kapital wird für die Produktentwicklung, den Ausbau der KI-gestützten Beratungsprozesse, sowie für neue Angebote für (neu) pensionierte Anlegerinnen eingesetzt.

„Die Investition ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in unseren Ansatz, FinTech und AI zu nutzen, um langfristige Geldanlage und Pensionierung einfacher und zugänglicher zu machen.“

– Patrik Schär, CEO & Mitgründer Selma Finance

„Selma Finance vereint ein skalierbares FinTech-Geschäftsmodell mit sinnvoll eingesetzter Künstlicher Intelligenz.“ Besonders überzeugt haben uns die klare Produktvision und das Wachstumspotenzial in einem aussergewöhnlich dynamischen Marktumfeld.»

– Marco Grüter, Unita Capital Group

(Unita/mc/hfu)

