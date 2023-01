Kathrin Braunwarth wird Technologie-Chefin und GL-Mitglied bei AXA Schweiz

Winterthur – Kathrin Braunwarth übernimmt die Leitung des Ressorts «Data, Technology & Innovation» und wird Mitglied der Geschäftsleitung der AXA Schweiz. Sie stösst von der deutschen «Versicherungskammer» zum grössten Schweizer Versicherer und folgt auf Andreas Maier, der Ende September 2023 in Pension geht.

Kathrin Braunwarth bringe grosse Erfahrung in der IT und im Versicherungswesen mit, schreibt AXA Schweiz in einer Mitteilung. Seit 2015 ist sie in wechselnden leitenden Positionen für den öffentlich-rechtlichen deutschen Allbranchenversicherer «Versicherungskammer» tätig, derzeit als Bereichsleiterin IT. Von 2010 bis 2015 arbeitete Kathrin Braunwarth bei der «Allianz Deutschland».

Die 42-Jährige hat ein Betriebswirtschaftsstudium als Diplomkauffrau sowie ein Masterstudium in Financial Management & Electronic Commerce abgeschlossen und anschliessend an der Universität Augsburg doktoriert. Zuvor hatte sie sowohl in Betriebswirtschaftslehre als auch in Angewandter Informatik erfolgreich ein Bachelorstudium absolviert. (mc/pg)