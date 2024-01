Morgan Stanley verdient sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr weniger

New York – Die US-Bank Morgan Stanley hat sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2023 einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der im vierten Quartal auf die Anteilseigner entfallende Gewinn sank um 35 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar (knapp 1,3 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Dabei belastete auch die fast eine Viertelmilliarde Dollar teure Einigung mit der US-Staatsanwaltschaft, um eine Untersuchung rund um Handelspraktiken aus dem Weg zu räumen. Im Gesamtjahr drückten zudem höhere Rückstellungen für mögliche Kreditrisiken sowie das schwächelnde Investment- und Beratungsgeschäft auf den Gewinn. Die Aktie verlor zuletzt fast vier Prozent.

Bei insgesamt nahezu stagnierenden Erträgen verdiente das Institut 2023 unter dem Strich 8,5 Milliarden Dollar und damit fast ein Fünftel weniger als 2022. Während in der Verwaltung von Geldern hochvermögender Kunden zumindest die Erträge dank der gestiegenen Zinsen wuchsen und dabei die Erwartungen übertrafen, ging der Gewinn in dem Geschäftsbereich etwas zurück.

Ebenso schnitt die Beratung von Unternehmen, etwa zu Börsengängen und Fusionen, sowie die Investmentbank mit Blick auf den Gewinn schwächer ab. Vor allem die Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren enttäuschten im Vergleich zu den Analystenschätzungen. Zudem legte Morgan Stanley fast doppelt so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück.

Jefferies-Analyst Daniel Fannon legte das Hauptaugenmerk in einer ersten Reaktion auf die Zahlen auf die Investmentbank. Der Gewinn je Aktie liege unter der Markterwartung, schrieb er. Rechne man Belastungen aus Rechtsstreitigkeiten heraus, liege der Gewinn je Aktie aber näher an der durchschnittlichen Analystenprognose. (awp/mc/ps)

