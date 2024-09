Novostia: Neue CEO und zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 5,6 Mio Franken

Lausanne – Das Medizintechnik-Unternehmen Novostia, das sich auf die Entwicklung einer neuen Herzklappenprothese im klinischen Stadium spezialisiert hat, gibt einen Führungswechsel bekannt. Dieser geht einher mit dem erfolgreichen Abschluss einer Kapitalbeschaffung in Höhe von 5,6 Millionen Franken, um die Entwicklungsbemühungen des Unternehmens zu beschleunigen und seine klinische Evidenzbasis zu erweitern.

Der Vorstand ernennt Soad El Ghazouani mit sofortiger Wirkung zur neuen CEO. Sie tritt damit die Nachfolge von Alain Barbal an, der dem Vorstand beitreten wird.

Ernennung der neuen Vorstandsvorsitzenden

Mit über 25 Jahren globaler Erfahrung, insbesondere in der Entwicklung und Vermarktung bahnbrechender Innovationen im kardiovaskulären Bereich, bringt Soad El Ghazouani umfassende Erfahrung und die nachgewiesene Fähigkeit mit, innovative Unternehmen durch schnelle Entwicklungs- und Wachstumsphasen zu führen. Sie war kürzlich Mitbegründerin und CEO von T-Heart. Zuvor hatte Soad El Ghazouani mehrere leitende und leitende Managementpositionen in verschiedenen MedTech-Unternehmen inne, von Startups bis hin zu multinationalen Konzernen. Soad hat einen MBA in International Business und einen Abschluss in Biomedizintechnik.

„Ich fühle mich geehrt, Novostia in einer für unser Unternehmen so entscheidenden Zeit beizutreten. Die bahnbrechende TRIFLO-Herzklappe des Unternehmens hat bereits ein enormes Potenzial zur Veränderung der Patientenversorgung bewiesen, und ich freue mich darauf, unser talentiertes Team dabei zu unterstützen, die Grenzen der Innovation weiter zu verschieben und Patienten, Mitarbeitern und Aktionären einen aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“

Erfolgreiche Beschaffung von zusätzlichen 5,6 Millionen Franken

Novostia gibt zudem bekannt, dass es im Jahr 2024 erfolgreich zusätzliche 5,6 Millionen Franken aufgebracht hat. Die Mittel werden dazu beitragen, die laufenden Entwicklungsbemühungen des Unternehmens zu beschleunigen, klinische Studien voranzutreiben und die nächste Finanzierungsrunde vorzubereiten.

Diese Finanzierung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die innovativen Lösungen von Novostia und die bedeutenden Fortschritte wider, die bei der Entwicklung und der laufenden klinischen PILATUS-Studie der TRIFLO-Herzklappe erzielt wurden. Die ersten Ergebnisse wurden auf der EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery) vom 9. bis 12. Oktober 2024 in Lissabon vorgestellt.

Diese Meilensteine sind eine starke Bestätigung für die Vision und die strategische Ausrichtung von Novostia. Der Vorstand ist fest davon überzeugt, dass dieser Führungswechsel in Verbindung mit der neuen Kapitalspritze den anhaltenden Erfolg von Novostia sicherstellen wird.

„Wir sind unseren Investoren und Partnern für ihre unerschütterliche Unterstützung sehr dankbar“, sagte Alexander Valkenberg, Vorsitzender des Vorstands. „Die erfolgreiche Mittelbeschaffung und der Einstieg von Soad kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Novostia. Wir bleiben unserer Mission, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern, verpflichtet und sind zuversichtlich, dass diese Entwicklungen uns diesem Ziel näher bringen werden.“ (Novostia/mc/hfu)