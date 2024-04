Perceptive Advisors und Addex gründen Neurosterix

Genf – Das Biopharma-Unternehmen Addex Therapeutics und Fonds, die mit der auf den Biowissenschaftssektor spezialisierten Investmentgesellschaft Perceptive Advisors verbunden sind, haben Neurosterix gegründet. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung allosterischer Modulatoren für die Behandlung unterversorgter neurologischer Erkrankungen konzentriert.

Mit einer Anfangsfinanzierung in Höhe von 63 Millionen US-Dollar durch den Perceptive Xontogeny Venture Fund II, an dem sich der Perceptive Life Sciences Fund und Acorn Bioventures beteiligen, wird Neurosterix ein Portfolio präklinischer Vermögenswerte und die Technologieplattform für allosterische Modulatoren von Addex erwerben und deren Entwicklung beschleunigen. Im Gegenzug erhält Addex 5 Millionen Franken und eine 20%ige Beteiligung an Neurosterix. Addex behält seine Partnerschaften mit Janssen Pharmaceuticals, Inc. und Indivior PLC sowie die noch nicht verpartnerten Wirkstoffe im klinischen Stadium, darunter Dipraglurant zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und der Genesung nach Schlaganfall/TBI sowie sein präklinisches GABAB-Positive-Allosteric-Modulator-Programm (PAM) gegen chronischen Husten.

«Der Start von Neurosterix in Partnerschaft mit Perceptive ist eine wichtige Validierung der Technologieplattform für allosterische Modulatoren von Addex und stellt die Ressourcen bereit, um die Entwicklung wichtiger präklinischer Wirkstoffe, einschließlich der Programme M4 PAM und mGlu7 Negative Allosteric Modulator (NAM), in die Klinik zu beschleunigen», sagte Tim Dyer, CEO von Addex. «Diese Transaktion senkt die Betriebskosten von Addex erheblich und stellt 5 Millionen Franken an Barmitteln zur Verfügung, wodurch sich unser Liquiditätsspielraum über das Jahr 2026 hinaus verlängert. Dies ermöglicht es uns, wichtige Meilensteine unserer Partnerprogramme zu erreichen, einschliesslich der Phase-2-Epilepsiedaten aus unserer Partnerschaft mit Janssen im zweiten Quartal 2024, und durch unsere 20-prozentige Beteiligung einen wichtigen Anteil an der Zukunft von Neurosterix zu behalten.»

Allosterische Modulatoren binden an ihren Zielrezeptor ausserhalb des aktiven Zentrums, in dem der natürliche Ligand und herkömmliche Medikamente wirken. Diese nicht-kompetitive Wirkungsweise ermöglicht eine grössere Selektivität und eine präzisere Steuerung der biologischen Signalwege, was zu einer verbesserten Wirksamkeit und Sicherheit führen kann. Addex leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung von High-Throughput-Entdeckungsinstrumenten im industriellen Massstab für die Entdeckung allosterischer Modulatoren, die eine breite Pipeline oraler niedermolekularer Wirkstoffkandidaten hervorgebracht haben, die das Potenzial haben, die Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen zu verändern.

«Das Team von Addex hat eine führende Position in der Entdeckung allosterischer Modulatoren im industriellen Maßstab erreicht. Die erzeugten Wirkstoffe wurden alle auf präklinischer Ebene validiert und sind bereit, schnell die letzten Vorbereitungsphasen für die klinische Bewertung zu durchlaufen», sagte Fred Callori, Managing Director, Venture bei Perceptive Advisors und Vorstandsvorsitzender von Neurosterix. «Wir erkennen den unausgeschöpften Wert, nicht nur der Vermögenswerte, die jetzt innerhalb von Neurosterix entwickelt werden, sondern auch die Fähigkeit der Technologieplattform zur Entdeckung allosterischer Modulatoren, die mit den notwendigen finanziellen Mitteln potenziell transformierende Medikamente liefern und die langfristige Zukunft des Unternehmens sichern kann. (Addex/mc/hfu)

Addex Therapeutics