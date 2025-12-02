Spacetek Technology AG sichert sich neue Finanzierung in Höhe von 9,6 Millionen CHF und baut globale Präsenz aus

Bern – Die Spacetek Technology AG, ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das die industrielle

Prozessanalyse durch die aus der Raumfahrt inspirierte Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS) revolutioniert, gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 9,6 Millionen Schweizer Franken bekannt. Diese umfasst eine Eigenkapitalfinanzierung durch bestehende Investoren und eine Kreditgarantie aus dem Technologiefonds und Wachstumskredit der UBS.

Diese bedeutende Kapitalzufuhr spiegelt das starke Vertrauen der Investoren in die Vision von Spacetek wider und bestätigt die wachsende technologische und kommerzielle Dynamik des Unternehmens. Die TOF-MS-Systeme des Unternehmens sind mittlerweile in einigen der weltweit modernsten Halbleiterfertigungsanlagen installiert.

Die strenge Due-Diligence-Prüfung von Technologiefonds bestätigte die greifbaren Vorteile der Plattform von Spacetek für die Umwelt und die Leistung. Kunden, die die Echtzeit-Gasanalysefunktionen von Spacetek nutzen, erzielen höhere Erträge, weniger Abfall und messbare Reduzierungen der CO₂-Emissionen – ein Beweis für die Mission des Unternehmens, sowohl die Prozesseffizienz als auch die Nachhaltigkeit zu verbessern.

„Wir treten nun in die kritischste Wachstumsphase ein“, sagte Maximilian Rothenberger, CEO von Spacetek Technology AG. „Diese Finanzierung ermöglicht es uns, die weltweite Einführung zu beschleunigen, unsere Technologie-Roadmap zu erweitern und eine Branche zu unterstützen, die zunehmend auf präzise, saubere und effiziente Prozesssteuerung angewiesen ist.“

Die Finanzierungsrunde findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Messtechnik als strategischer Faktor in der modernen Halbleiterfertigung zunehmend Beachtung findet. Innovationen in der Messtechnik sind entscheidend, um die Anforderungen an Nanometerpräzision und nachhaltige Produktion in großem Maßstab zu erfüllen.

Die Technologie von Spacetek erweitert weiterhin die Grenzen über den Reinraum hinaus. Das Unternehmen erweitert seine SPACE-DNA – die auf der Luft- und Raumfahrttechnik basierende Designphilosophie, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand auszeichnet – auf missionskritische Anwendungen für europäische und US-amerikanische Raumfahrtprogramme.

Um sein beschleunigtes Wachstum zu unterstützen, hat Spacetek seine Führungsriege um drei

erfahrene Führungskräfte verstärkt: Samuel Rensing als Chief Operating Officer (COO), Dr. Niklas Ermann als Chief Technology Officer (CTO) und Gunnar Schröder als Chief Commercial Officer (CCO). Diese erweiterte Führungsstruktur bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Hightech-Betrieb, Deep-Tech-Forschung und Entwicklung sowie globaler Vertrieb in den Bereichen Halbleiter und wissenschaftliche Instrumente mit. Ihr gemeinsames Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, dass Spacetek seine Produktion ausweiten, den Erfolg seiner Kunden vorantreiben und seine

Innovationsagenda vorantreiben kann.

Christian Studer, Vorsitzender des Verwaltungsrats, kommentierte: „Diese Meilenstein-Finanzierung und die Verstärkung unseres Führungsteams markieren einen wichtigen Schritt vorwärts in der Entwicklung von Spacetek. Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu unterstützen, das nicht nur technologische Grenzen verschiebt, sondern auch messbare Auswirkungen auf die Umwelt hat.“ (Spacetek/mc/hfu)

Spacetek