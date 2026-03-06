Von Libellen inspirierte DeepTech: Das österreichische Unternehmen fibionic sichert sich 3 Millionen Euro

fibionic, ein österreichisches DeepTech-Startup, das sich auf bionisch optimierte Faserplatzierung spezialisiert hat, gab heute den Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro bekannt, um seine von der Natur inspirierte Technologie für präzise Faserplatzierung weiter zu industrialisieren und neue Märkte zu erschliessen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Redstone und Euregio+ gemeinsam mit den Co-Lead-Investoren Caesar und Leap435, sowie verschiedene Angel-Investoren, angeführt.

„Mit fibionic bringen wir die hochleistungsfähige Leichtbautechnik auf die nächste Stufe. Wir ermöglichen die schnelle, nachhaltige und kosteneffiziente Produktion von extrem leistungsstarken, ultraleichten Produkten“, sagte Elias Hirschbichler, Mitbegründer von fibionic.

Fibionic wurde 2021 von Thomas Rettenwander und Johannes Mandler gegründet. Hirschbichler kam später im Jahr 2024 als Mitbegründer zum Unternehmen. Das Leichtbauunternehmen verfügt über ein patentiertes Verfahren zur bionisch inspirierten Faserplatzierung. Das Unternehmen behauptet, die weltweit schnellste und effizienteste Technologie zur Herstellung von Leichtbaukomponenten entwickelt zu haben.Komponenten unter Verwendung seines patentierten, nachhaltigen Ansatzes namens „fibionic fibre placement“ (FFP).

Nach Angaben des Unternehmens gelten Leichtbaumaterialien als Schlüsseltechnologie für viele Branchen, darunter Sportgeräte, UAVs, Robotik, Industrie, Mobilität und mehr. Allerdings sind Fertigungsprozesse, Materialverbrauch und Automatisierung oft noch ineffizient. fibionic behauptet, genau dieses Problem mit FPP zu lösen. Das Unternehmen nutzt bionische Prinzipien, um Fasern speziell entlang tatsächlicher Belastungswege auszurichten, inspiriert von Strukturen aus der Natur, wie beispielsweise den Flügeln einer Libelle.

Deutlich leichtere, stabilere und nachhaltigere Faserverbundbauteile

Es wird hervorgehoben, dass FFP die weltweit schnellste, effizienteste und nachhaltigste Technologie zur Faserplatzierung ist, die Zykluszeiten von bis zu einer Minute pro Bauteil erreicht. Dadurch werden Faserverbundbauteile deutlich leichter, stabiler und nachhaltiger hergestellt. Mit FFP will fibionic einen grundlegend neuen Standard in der Prozessoptimierung für die Verbundwerkstoffherstellung einführen.

Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit der traditionsreichen italienischen Marke Selle Italia eingegangen, einem führenden Hersteller von Fahrradsätteln, und produziert Produkte in Großserien unter Verwendung des einzigartigen FFP-Verfahrens, um Gewicht, Stabilität und Materialeffizienz zu optimieren. Fibionic behauptet, nachhaltig bis zu 60 % Material einzusparen und das Produktgewicht um bis zu 50 % zu reduzieren.

Mit dieser neuen Finanzierung plant das Unternehmen, seine industriellen Prozesse zu erweitern und seine proprietäre Technologieplattform weiterzuentwickeln. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, ein leistungsstarkes Team in den Bereichen Technik und Geschäftsentwicklung aufzubauen.

Das Ziel von fibionic ist es, Pilotanwendungen in serienreife Produkte zu überführen und sein Ökosystem zu skalieren, wobei der gesamte Prozess von der Simulation und Anlagentechnik bis hin zum Materialverkauf und einem speziellen Lizenzmodell abgedeckt wird. Dieser Ansatz umfasst die Entwicklung vernetzter eigenständiger Softwarepakete, von der Optimierung der Faserbahnen bis hin zu einer automatisierten Werkzeugkonstruktion und Betriebssoftware. (EU-Startups/mc/hfu)

