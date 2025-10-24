VP Bank Spotanalyse: US-Inflation leicht höher

Die Inflationsrate in den USA ist im September von 2.9 % auf 3 % leicht gestiegen. Gute Nachrichten kommen derweil von der Kerninflationsrate.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die Inflationsdaten, die wegen des Behördenstillstands mit Verzögerung publiziert wurden, geben der US-Notenbank Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche. Der Preisauftrieb nimmt etwas ab. Im direkten Monatsvergleich legt die Teuerung um 0.3 % zu. Im Vormonat waren es noch 0.4 % gewesen. Gegenüber August waren Energiepreise Haupttreiber der Inflation. Lebensmittelpreise verteuerten sich hingegen weniger stark als im August.

Die unterliegende Inflation nimmt im September überraschend etwas ab. Der leichte Rückgang der Kerninflationsrate von 3.1 % auf 3.0 % ist für die US-Währungshüter ein erfreuliches Signal. Gegenüber dem Vorjahresmonat nehmen Mieten und kalkulatorische Eigenmieten weniger stark zu als noch ein Monat zuvor.

Eine Zinssenkung in der kommenden Woche ist gesetzt. Und auch im Dezember wird die Fed nochmals die geldpolitischen Zügel lockern. Ob es im kommenden Jahr zu weiteren deutlichen Zinssenkungen kommt, dürfte davon abhängig sein, wie stark sich die Einfuhrzölle auf den weiteren Teuerungsverlauf durchschlagen. (pd/mc/pg)