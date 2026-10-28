ZIF Immobilien Direkt Schweiz will Kapital um rund 182 Mio Fr. erhöhen

Zürich – Die Fondsleitung Zurich Invest AG plant für den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» eine weitere Kapitalerhöhung. Diese soll vom 9. bis am 20. November 2026 durchgeführt werden und rund 182 Millionen Franken einbringen.

Der Emissionserlös soll für den Erwerb von bis zu fünf Liegenschaften und für die Gesamtsanierung einer Liegenschaft eingesetzt werden, wie die Zurich Invest AG am Dienstag mitteilte.

Die Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Dabei berechtigen Sieben Bezugsrechte zum Bezug eines neuen Anteils zu einem Ausgabepreis von 120,39 Franken. Maximal werden 1’509’218 Anteile ausgegeben.

Der Bezugsrechtehandel dauert vom 9. bis am 18. November. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 27. November 2026. (awp/mc/ps)