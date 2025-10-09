Domino’s liefert die umstrittenste Pizza der Welt durch die Heilige Pforte des Petersdoms

Vatikanstadt – Die umstrittenste Pizza der Welt durchschreitet die Heilige Pforte und wird von allen Sünden freigesprochen.

Der weltweite Pizza-Lieferdienst Domino’s Pizza hat im Herzen des Vatikans eine ebenso ungewöhnliche wie symbolische Aktion durchgeführt: Die «Pardoned Pineapple Pizza». Ein Mitarbeiter des Unternehmens trug für eine Werbeaktion eine frisch gebackene Pizza mit Ananas, Domino’s Variante «Waikiki», durch die Heilige Pforte des Petersdoms.

Die Porta Santa wird nur alle 25 Jahre geöffnet. Durchschreitet man sie, wird man von allen Sünden freigesprochen. Domino’s hat diese historische Chance genutzt und lieferte die umstrittene Pizza mit Ananas Belag durch das Tor im Vatikan – als versöhnliche Geste gegenüber all jenen, die Pizza Hawaii seit Jahrzehnten als kulinarische Sünde betrachten.

«Wir wissen, dass Ananas auf Pizza auf der ganzen Welt polarisiert, und im Pizza Heimatland Italien fast als kulinarische Sünde gilt», sagte Matthias Maier, Chief Marketing Officer von Domino’s Pizza Deutschland. «Mit dem Durchschreiten der Heiligen Pforte mit unserer Waikiki möchten wir mit einem Augenzwinkern um Vergebung bitten und zeigen, dass auch Geschmack eine Frage der Toleranz ist.»

Die Pizza mit Ananas sorgt weltweit regelmässig für Debatten, besonders in Italien, dem Mutterland der Pizza. Endlich ist es offiziell: Pizza mit Ananas zu essen, ist keine Sünde mehr! Mit dieser Aktion will Domino’s einen versöhnlichen Moment schaffen und gleichzeitig zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. Vielleicht, so die Hoffnung des Unternehmens, ist beim Thema Pizza mehr Platz für Vielfalt, als man denkt. (Domino’s/mc/ps)

Domino’s