Japan will Tokio-Bewohner mit Umzugsbonus aufs Land locken

Wer jung ist, zieht in die Stadt. Auf dem Land bleiben oft die Alten zurück. Diesen Trend will Japans Regierung nun bremsen und bietet Umzugswilligen eine Sonderzahlung.

Die Jungen fliehen auf der Suche nach Arbeit, die Alten sterben. So ist es in vielen ländlichen Regionen Japans. Nun versucht die Regierung gegenzusteuern und bietet Umzugswilligen einen Bonus. Familien, die die Metropolregion Tokyo verlassen, sollen ab April einen Bonus in Höhe von einer Million Yen erhalten, umgerechnet rund 7’200 Euro. Das berichten mehrere japanische Medien und der britische »Guardian«. Die Umzugsprämie ist nicht neu, bislang gab es pro Kind 300’000 Yen, also rund 2’167 Euro.

Um die Leistungen zu erhalten, müssen die Familien aus dem Grossraum Tokio wegziehen, obwohl einige von ihnen das Geld erhalten könnten, wenn sie in Berggebiete innerhalb der Stadtgrenzen umziehen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Beamte. Um den Bonus zu erhalten, müssen Familien mindestens fünf Jahre in ihrer neuen Wohnung leben, ein Haushaltsmitglied muss zudem erwerbstätig sein.

