Oracle: Preisnachlässe ganz oben auf der Wunschliste der Käufer in der Weihnachtszeit

Austin – Eine neue Verbraucherstudie von Oracle Retail hat ergeben, dass der Preis in dieser Weihnachtszeit im Vordergrund stehen wird, da sich die Kunden zunehmend Sorgen zu überhöhten Kosten und knapperen Budgets machen. Als Reaktion darauf haben 77% der Verbraucher bereits früh eingekauft oder planen dies, um sicherzugehen, dass sie die gewünschten Artikel bekommen oder mehr Zeit haben, nach Angeboten zu suchen. Fast 60% der Kunden gaben an, dass sie aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage insgesamt weniger ausgeben werden. 71% sagten, dass sie eine Finanzierung oder einen Zahlungsplan in Betracht ziehen würden, um die Kosten für Geschenke zu decken. Letztendlich sind die Käufer bereit, einen Kauf zu tätigen, wenn der Preis stimmt. 47% der Befragten gaben an, dass der Preis der wichtigste Faktor ist, der sie vom Browser zum Käufer macht.

«Neben der Verfügbarkeit des Warenbestands ist der Preis der wichtigste Faktor dafür, wie und wo die Verbraucher in dieser Weihnachtssaison einkaufen werden», so Mike Webster, Senior Vice President und General Manager von Oracle Retail. «Für Einzelhändler, die immer noch mit der ständigen Schleife von begrenzten Lagerbeständen oder Überschüssen zu kämpfen haben, wird die richtige Waren- und Preisstrategie über Sieg oder Niederlage entscheiden, wenn es darum geht, Margen und Kundenerwartungen zu steuern.»

Für die Umfrage wurden Ende September 2022 weltweit 8’107 Verbraucher in elf verschiedenen Ländern befragt, darunter 1’000 Personen in den Vereinigten Staaten. Die Umfrage von Untold Insights befragte die Verbraucher zu ihren Plänen für Weihnachtseinkäufe und ihren Gewohnheiten im Einzelhandel nach der Pandemie.

Der Preis stimmt

Rund 34% der Verbraucher befürchten, dass sie aufgrund der steigenden Rohstoffpreise nicht das Geld haben werden, das sie für Weihnachtseinkäufe ausgeben möchten. 36% befürchten, dass die Geschenke, die sie kaufen möchten, in diesem Jahr teurer sein werden. Aus diesem Grund nehmen sich die Käufer mehr Zeit, um das beste Angebot zu finden, und ziehen Zahlungspläne in Betracht, um Artikel von ihrer Geschenkeliste abzuhaken.

71% der Käufer gaben an, dass sie einen Finanzierungs- oder Zahlungsplan in Erwägung ziehen würden, um die Geschenke im Laufe der Zeit zu bezahlen (25% der Befragten gaben an, dass sie noch nie einen solchen Plan genutzt haben).

77% gaben an, dass sie sich nach weiteren Angeboten und Rabatten umsehen werden.

71% gaben an, dass sie auf die grossen Schlussverkäufe und Feiertagsverkäufe ihrer Lieblingshändler warten werden.

75% gaben an, dass sie mehr Preisvergleiche online und in den Geschäften anstellen werden.

73% der Befragten gaben an, dass sie in mehr Discountern (wie TJMaxx und ROSS) einkaufen werden.

Fast drei Viertel der Befragten (71%) planen ausserdem, auf die grossen Verkaufsmomente im Einzelhandel zu warten. Während der Black Friday mit 47% der Einkäufer, die daran teilnehmen wollen, immer noch die Nase vorn hat, liegen die Amazon Prime Days (43%) und die Verkäufe nach den Feiertagen (30%) nicht weit dahinter.

Eine Liste machen, sie zweimal überprüfen

Die Käufer sind es leid, zu Hause zu bleiben, und wollen in diesem Jahr Erlebnisse verschenken. Zu den wichtigsten Geschenken, die die Verbraucher in dieser Weihnachtssaison kaufen wollen, gehören:

34% Erlebnisse mit Freunden und Familie

30% Modebekleidung

29% Geschenkkarten

29% Schönheits-/Körperpflegeprodukte

28% Schuhe

28% Elektronik

26% Spielwaren

20% Nicht ersetzbare Wertmarken (NFT) oder digitale Sammlerstücke

Die Läden sind wieder da, aber ist das Inventar auch da?

Nach der weitgehenden Aufhebung der Covid-Beschränkungen kehren die Menschen in die Geschäfte zurück, um ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Die Erwartungen an die Verfügbarkeit des Warenbestands bleiben hoch.

43% der Befragten planen, hauptsächlich in Geschäften einzukaufen, 23% in Geschäften und online.

29% der Befragten gaben an, dass nicht vorrätige Artikel eine schlechte Erfahrung darstellen würden.

22% gaben an, dass sie einfach zu einem anderen Einzelhändler gehen würden, wenn ein Produkt nicht vorrätig ist.

«Waren, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind, können die grössten Kosten für einen Einzelhändler verursachen», fügte Webster hinzu. «Wir wissen, dass nicht vorrätige Ware das Umsatzwachstum und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt. Ebenso wichtig sind die Auswirkungen auf die Gewinnspannen. Einzelhändler müssen bei der Platzierung ihrer Bestände proaktiv vorgehen und Grösse, Stil und Farbe des Sortiments berücksichtigen, um massive Kosten für den Transfer von Laden zu Laden zu vermeiden.»

Anforderungen an die Lieferung

Verglichen mit der Abholung an der Haustür (21%) oder der Abholung im Geschäft (16%), ist die Lieferung nach Hause (56%) immer noch die bei weitem beliebteste Methode, um online gekaufte Artikel abzuholen. Daher müssen die Einzelhändler dringend dafür sorgen, dass die Geschenke pünktlich geliefert werden, und gleichzeitig für klare Transparenz auf dem Weg dorthin sorgen.

47% der Befragten gaben an, dass eine schnelle Lieferung oft darüber entscheidet, bei wem sie bestellen.

11% der Kunden erwarten eine Lieferung am selben Tag

40% 1-2 Tage Lieferung

35% 3-5 Tage Lieferung

25% befürchten, dass die Geschenke nicht rechtzeitig ankommen

62% sind bereit, für eine beschleunigte/garantierte Lieferung mehr zu bezahlen

61% würden einen eigenständigen Liefer-/Abholservice (wie DoorDash) in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass sie ihre Geschenke pünktlich erhalten

«Da die Verbraucher wieder in die Läden zurückkehren, müssen die Einzelhändler ein endloses Einkaufserlebnis schaffen», so Webster. «Ob dies nun bedeutet, dass ein Mitarbeiter einem Kunden im Geschäft hilft, einen Artikel online zu finden und diesen zu ihm nach Hause zu schicken, oder ob er Online-Käufern einen genauen Überblick über die Produktverfügbarkeit in der nächstgelegenen Filiale gibt. Um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, muss fast jede Interaktion damit enden, dass der Kunde das gewünschte Produkt rechtzeitig für die Feiertage erhält. Und diese Ausführung beginnt mit der Transparenz der Bestellung.»

Influencer nicht so einflussreich

Soziale Medien spielen eine immer grössere Rolle dabei, wie Verbraucher neue Angebote, Produkte und Marken entdecken. Im Jahr 2022 stehen die sozialen Medien an erster Stelle (21%), wenn es darum geht, wie Verbraucher die interessantesten Angebote und Produkte finden, gefolgt von E-Mails mit 19% (gegenüber 10% im Jahr 2021) und Werbeaktionen in Geschäften mit 15%. Die bevorzugten sozialen Plattformen der Käufer sind:

26% Facebook

25% Instagram (33% für Generation Z)

15% YouTube

14% TikTok (22% für die Generation Z)

Trotz des Hypes nutzen weniger als 1% der Verbraucher das Metaverse, um neue Produkte zu entdecken. Trotz der Zunahme des Influencer-B2C-Marketings gaben nur 12% der Verbraucher an, dass die Empfehlung eines Produkts durch ihre Lieblings-Influencer für sie der Grund zum Kauf war.

Rücksendungen rein, Weiterverschenken raus

Mehr als die Hälfte der Verbraucher gab an, dass sie in diesem Jahr einige Geschenke zurückgeben wer den, wobei 30% angaben, dass sie die Hälfte bis alle Geschenke zurückgeben würden.

48% der Verbraucher bevorzugen es, ihre Rücksendungen im Geschäft abzugeben, 29% schicken sie per Post an den Einzelhändler zurück

54% der Verbraucher weltweit geben ihre Waren innerhalb einer Woche zurück, 24% geben sie sofort zurück, 14% innerhalb eines Monats, 8% der Käufer geben sie nur selten zurück und vergessen oft, sie überhaupt zurückzugeben

Eltern (33%) schicken ihre Retouren häufiger per Post zurück als Käufer ohne Kinder (24%),

Männer (32%) geben ihre Ware eher sofort zurück als Frauen (26%).

«Angesichts der Tatsache, dass viele Einzelhändler damit beginnen, für Rücksendungen Gebühren zu erheben, und mehr als ein Viertel der Käufer bereits planen, ihre Käufe zurückzugeben, könnte sich diese Weihnachten als nachteilig für die Kundenbindung erweisen», so Webster. «Auch wenn eine Rückgabegebühr wirtschaftlich sinnvoll ist, werden die Einzelhändler wahrscheinlich auf den Widerstand von Käufern stossen, die sich über die zusätzlichen Kosten ärgern und die Gelegenheit zur Rückgabe weniger nutzen werden, um weitere Artikel zu kaufen.»

Erfahren Sie in der Retail Shopper Outlook: Consumer Research 2022 mehr darüber, wie Oracle Retail Einzelhändlern dabei hilft, sich auf den Weihnachtsansturm vorzubereiten und wie Data Science genutzt werden kann, um einen ganzheitlichen Blick auf die Kaufentscheidungen der Shopper zu erhalten, und den Kunden relevantere Angebote zu machen. (Oracle/mc)