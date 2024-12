Warum David Letterman Ruhestand für Unsinn hält

David Letterman ist 77 Jahre alt, 33 davon sass er als Talkshow-Host vor der Kamera – länger als jeder andere. Ganz von der Arbeit lassen kann er auch heute nicht. «Ruhestand ist ein Mythos», sagt er.

Nach Jahrzehnten der Arbeit, des Büroalltages oder dem Schichtdienst freuen sich viele auf ihre Ruhe. Zeit mit den Enkeln, Entspannung im Kleingarten, eine große Reise nach Fernost. Ruhestand und Rente gelten gemeinhin als die «goldenen Jahre». Sie sind eine Zeit, die viele Menschen, zumindest in Deutschland, so gestalten können, wie sie es möchten. Nicht der Chef oder die eigenen Kinder.

Fragt man David Letterman, den wohl grössten Talkshow-Host in der Geschichte der Talkshow-Hosts, nach seinen Plänen für den Ruhestand, so wiegelt er ab. In einem Interview mit dem Magazin GQ sagte Letterman: «Ruhestand ist ein Mythos, Ruhestand ist Unsinn. Du wirst nicht in den Ruhestand gehen. Der menschliche Mechanismus wird das nicht zulassen.»

