ABB führt Genix Copilot mit Microsoft ein

Zürich – Aufbauend auf ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Microsoft hat ABB mit ABB Ability™ Genix Copilot eine neue generative KI-Lösung zur Verbesserung der Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Energie- und Versorgungswirtschaft und anderen Sektoren lanciert. Dabei werden grosse Datenmengen kontextualisiert und umsetzbare Erkenntnisse auf intuitive Weise bereitgestellt.

Genix Copilot nutzt Large Language Models wie GPT-4, die auf industrielle Anwendungsfälle zugeschnitten werden. Im Gegensatz zur traditionellen natürlichen Sprachverarbeitung, die in erster Linie mit Text arbeitet, nutzt Genix Copilot reale Daten aus Produktionsumgebungen und liefert Erkenntnisse, die zur Verbesserung industrieller Abläufe unmittelbar umgesetzt werden können.

Schätzungen von ABB zufolge können Kunden durch die Einbettung der Genix-Copilot-Funktionen in ihre digitalen Industrielösungen ihre Betriebs- und Wartungskosten erheblich senken, die Produktionseffizienz erhöhen und Nachhaltigkeitskennzahlen wie Energieverbrauch und Emissionsminderung deutlich verbessern.

«Digitalisierung und KI sind bei ABB von entscheidender Bedeutung, um Kunden einen grösseren Mehrwert zu bieten; daher befasst sich ein bedeutender Teil unserer F&E-Mitarbeitenden mit Digitalisierung, KI und Software. Die Kooperation von ABB und Microsoft im Bereich generativer KI leistet einen wichtigen Beitrag zur Innovationsförderung und Gestaltung der Industrie der Zukunft. So helfen wir unseren Kunden, laufend hohe Leistungen zu erbringen und gleichzeitig produktiver und nachhaltiger zu werden», sagte Peter Terwiesch, Leiter des Geschäftsbereichs Prozessautomation von ABB. «Mit Genix Copilot können wir eine neue Ära der Nutzererfahrung, Zusammenarbeit und rollenübergreifenden benutzerorientierten Bereitstellung von umsetzbaren Echtzeitdaten einläuten.

«Durch die Zusammenarbeit mit ABB verschieben wir die Grenzen dessen, was generative KI für die Industrie bewirken kann. Genix Copilot hat das Potenzial, Industrieabläufe zu transformieren, indem es Kunden ein praktisches, benutzerfreundliches Tool zur Steigerung der Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit bietet», erklärte Sonja Meindl, Enterprise Commercial Director bei Microsoft Schweiz.

Die Architektur von Genix Copilot ist auf die Handhabung und Verarbeitung von Daten aus verschiedenen Quellen ausgelegt, darunter Produktionsvorgänge, Bedienergespräche, Enterprise-Systeme, unstrukturierte Daten und Metadaten. Ziel ist die Bereitstellung umfassender Erkenntnisse mit natürlicher Sprachunterstützung.

Intuitive Dialogschnittstelle

Mit Hilfe der intuitiven Dialogschnittstelle können Nutzer verschiedene Betriebsparameter wie Anlagenzustand, Leistung oder Fehleranalysen abfragen und erhalten klare und präzise Antworten. Ein Wartungsverantwortlicher kann zum Beispiel eine Zusammenfassung der Tagesereignisse für sein Werk anfordern, einschliesslich Erkenntnissen zu kritischen Anlagen, die besondere Beachtung erfordern, Ursachenanalysen und Arbeitsauftragsstatus.

Genix Copilot bietet eine rollenbasierte Nutzererfahrung und umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit für verschiedene Funktionen in einem Industrieunternehmen – von Führungskräften über Spezialisten für die Analyse von Leistungskennzahlen bis zu Betriebstechnikern, die Probleme an der Ausrüstung beheben. Die Lösung ermöglicht die Erfassung von Bedienerwissen und erleichtert die gemeinsame Entscheidungsfindung über verschiedene Rollen hinweg – mit klarem Schwerpunkt auf dem Schutz von Daten.

Drei Anwendungsfälle werden bereits von ersten Unternehmen übernommen:

Genix Asset Performance Management Copilot bietet eine intuitive Nutzererfahrung für Wartungsteams in anlagenintensiven Branchen, liefert Echtzeiterkenntnisse in natürlicher Sprache, fasst wichtige Ereignisse zusammen und stellt kontextbezogene Analysen und umsetzbare Empfehlungen bereit. Mit Daten zur vorausschauenden Wartung hilft das Tool, die Anlagenleistung zu verbessern und Ausfallzeiten zu minimieren.

Genix My Measurement Assistant Copilot rationalisiert die Fehlerbehebung und Wartung von Industriegeräten durch Nutzung von KI, sodass schnell auf einschlägige Dokumentation, Fehlercodes und Ersatzteil-Informationen zugegriffen werden kann.

Genix Sustainability Insights Copilot unterstützt Branchen bei der Überwachung und Verbesserung von Nachhaltigkeitsmassnahmen, indem es umsetzbare Erkenntnisse zum Energieverbrauch und Emissionsmanagement bereitstellt.

