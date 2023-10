Aisot lanciert die AI Insights Platform, um die Skalierung von personalisiertem Investieren zu ermöglichen

Zürich – Aisot Technologies (aisot) gab heute die erfolgreiche Lancierung der AI Insights Platform bekannt, einer firmeneigenen Cloud-basierten künstlichen Intelligenz (KI) Lösung, die Vermögensverwaltern und Asset Managern ermöglicht, personalisierte Anlagelösungen im grossen Massstab anzubieten. Die innovative Plattform integriert vielfältige Ansätze aus maschinellem Lernen, generativer KI und quantitativer Finanzwissenschaft und etabliert sich als eine der fortschrittlichsten und unabhängigsten KI-Plattformen der Finanzbranche.

Die KI-Roadmap von aisot ist darauf ausgerichtet, Anlagestrategien zu entwerfen, zu validieren und anzupassen, und dabei das höchste Mass an Sicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Die Lancierung der Plattform markiert eine neue Ära im Asset Management und ermöglicht es Investoren, mühelos hochgradig massgeschneiderte Portfolios mit Präzision und Skalierbarkeit zu erstellen.

Nach der erfolgreichen Einführung eines vollständig KI-gesteuerten Anlageprodukts für digitale Vermögenswerte und eines KI-optimierten Portfolios von S&P 500-Titeln stellt die AI Insights Platform einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von aisot dar. In den letzten drei Jahren haben sich die Experten von aisot auf den Gebieten Maschinelles Lernen, Deep Learning, LLM und Quantitative Finanzwissenschaft intensiv mit der Entwicklung dieser hochkomplexen Technologie beschäftigt.

«Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Finanzdienstleistungen grundlegend zu transformieren», sagte Stefan Klauser, CEO und Mitbegründer von aisot. «Als digital-first Unternehmen gehen wir bewusst an technologische Grenzen, während wir gleichzeitig Grundprinzipien und strenge Kontrollen aufrechterhalten. Unser unermüdlicher Fokus liegt weiterhin auf unseren Kunden, und die Plattform wird entsprechend ihren sich entwickelnden Bedürfnissen gestaltet.»

Personalisierung und Optimierung in Echtzeit

aisot ist die treibende Kraft im aufstrebenden Sektor der KI-Lösungen für Asset Management. Es ermöglicht Vermögensverwaltern, Finanzberatern und Brokern einzigartige massgeschneiderte Portfolios im grossen Massstab anzubieten, die sowohl traditionelle Vermögenswerte als auch Kryptowährungen umfassen. Die Plattform besteht aus drei Hauptelementen: dem AI Insights Dashboard, der Custom Feature Suite und dem Product Launch Pad.

Das AI Insights Dashboard bietet eine Vielzahl von Funktionen für Investoren. Mit unbegrenzten Durchläufen können Benutzer mehrere Szenarien erkunden und ihre Anlagestrategien feinabstimmen. Mit dem integrierten Portfolio-Builder können Nutzer personalisierte Portfolios erstellen, indem sie aus einer Vielzahl von Vermögenswerten und Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Optimierer analysiert historische Daten, Markttrends und Benutzerpräferenzen, um optimierte Portfolio-Empfehlungen zu generieren. Dies hilft Investoren, ihr gewünschtes Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen und potenzielle Erträge zu maximieren. Das umfassende statistische Werkzeugpaket ermöglicht es den Benutzern, eingehende Analysen durchzuführen und die Leistung ihrer Portfolios zu bewerten.

Die Custom Features Suite ermöglicht es den Kunden von aisot, für weitere Funktionen abzustimmen, die sie gerne in die Plattform integriert sehen möchten. Zu den heute verfügbaren Funktionen gehören: Nachrichten-Sentiments aus Large Language Models, ESG-Komponenten als Portfolio-Beschränkungen, Faktoren-Investment-Modelle, fortschrittliche Risikomodelle und spezielle Machine Learning-Modelle.

Der Product Launch Pad bietet die einzigartige Möglichkeit, strukturierte Produkte zu lancieren und stellt eine nahtlose und effiziente Möglichkeit dar, Anlagestrategien in handelbare Wertpapiere zu verwandeln. Diese speziell für institutionelle und professionelle Anleger entwickelte Applikation deckt das gesamte Spektrum an Dienstleistungen im Zusammenhang mit strukturierten Produkten ab –von der Umsetzung und Ausführung bis hin zum Lebenszyklusmanagement. Für regulierte Partner ermöglicht die Plattform die Gewichtung von Strategien nach eigenem Ermessen, was Flexibilität und Kontrolle über den Anlageprozess bietet. In Fällen, in denen der regulatorische Status nicht verfügbar ist, haben Kunden die Möglichkeit, den Auftrag für das Vermögensmanagement zu delegieren und so eine professionelle Verwaltung ihrer Portfolios sicherzustellen.

In der Schweiz entwickelte KI-Technologie

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat aisot etwa 2,4 Millionen CHF an Kapital gesichert. In der jüngsten Finanzierungsrunde, die im März dieses Jahres abgeschlossen wurde, sammelte Aisot 1,8 Millionen CHF ein. Diese Kapitalzufuhr dient hauptsächlich dazu, das wachsende Team von KI-Ingenieuren und Finanzspezialisten zu stärken. In den letzten Monaten hat aisot Talente von Branchenführern wie Google, InvestCloud und GenTwo angezogen. Darüber hinaus hat sich Prof. Dr. Petter Kolm, ein mehrfach ausgezeichneter Professor für Finanzmathematik an der New York University und ehemaliger Forscher bei Goldman Sachs, dazu verpflichtet, das Unternehmen als langfristiger Berater zu unterstützen und seine Expertise in der Anwendung von KI im Asset Management in das Unternehmen einzubringen.

Als offizieller Spin-off der ETH Zürich und eng mit dem AI Center an der ETH Zürich verbunden, hat aisot durch verschiedene Auszeichnungen Anerkennung gefunden, darunter der Swiss Venture Wettbewerb, die EU Fintech Awards, die Wealth Tech 100 Awards und die Swiss Fintech Awards. (aisot/mc/ps)

Über Aisot Technologies AG

Aisot Technologies AG (aisot), ein offizieller Spin-off der ETH Zürich und Mitglied des AI Center der ETH, leistet Pionierarbeit für eine neue Art des Investierens. aisots KI-Plattform und Produkte ermöglichen es Asset- und Wealth-Managern, Portfolios im grossen Massstab zu personalisieren und massgeschneiderte Anlagestrategien automatisch an sich schnell ändernde Märkte anzupassen. aisot hat es sich zur Aufgabe gemacht, Quant- und KI-Tools über die AI Insights Platform sowie als eigenständige und White-Label-Investmentprodukte der breiteren Finanzbranche zugänglich zu machen und nutzt dabei KIModelle und -Datensätze der nächsten Generation. Gegründet im Jahr 2019 und mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, unterhält aisot ein Netzwerk von Partnern und Mitarbeitern in ganz Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.aisot.com.