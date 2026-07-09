ALL CONSULTING AG: 40 Jahre Partnerschaft mit Abacus

St. Gallen – Am 9. Juli 1986 stellte die Abacus Research AG eine ihrer ersten Rechnungen aus – an die ALL CONSULTING AG. Das war der Beginn einer Partnerschaft, die bis heute besteht. 40 Jahre später zählt die ALL CONSULTING AG zu den langjährigsten aktiven Abacus‑Vertriebspartnern in der Schweiz und wurde im März im Rahmen des Abacus Channel Meetings für diese Zusammenarbeit geehrt.

Die Partnerschaft hat sich in dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. Heute konzentriert sich die ALL CONSULTING AG vollständig auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Betreuung ihrer Kunden auf Basis des Abacus-Software-Portfolios. Als langjähriger Abacus Goldpartner gehört das Unternehmen zu den grössten Partnern im KMU-Segment in der Deutschschweiz.

Mit rund 40 Mitarbeitenden positioniert sich die ALL CONSULTING AG bewusst zwischen kleinen Spezialanbietern und grossen IT-Dienstleistern. Diese Grösse ermöglicht eine persönliche Betreuung mit festen Ansprechpartnern, kombiniert mit breitem fachlichem Know-how über verschiedene Branchen und Applikationen hinweg.

Ein Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren in der Treuhand- und Anwaltsbranche. Für diese Branche hat die ALL CONSULTING AG über mehrere Jahrzehnte die eigene Software «Plato» entwickelt. Mit «AbaPlato» steht heute die Nachfolgelösung aus dem Hause der Abacus Research AG zur Verfügung. Diese gemeinsam für die Kunden erarbeitete Nachfolgelösung zeugt von einer langen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Die ALL CONSULTING AG hat bereits rund 100 Kunden erfolgreich von Plato auf AbaPlato migriert und verfügt über das nötige Projekt-Know-how für die Umstellung bis zum geplanten End-of-Life von «Plato» im Jahr 2027.

Parallel dazu entwickelt die ALL CONSULTING AG ihre Organisation weiter. Mit einer erweiterten Geschäftsleitung, klar strukturierten Abacus Business Units und einer stärker integrierten Zusammenarbeit wird die Leistungserbringung durchgängig gestaltet – von der Einführung bis zur langfristigen Betreuung.

Die Eröffnung eines neuen Standorts in Zürich-Oerlikon per 1. Oktober 2026 ist ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung. Der neue Standort im ORBIZ verbessert die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr und stärkt die Nähe zu den Kunden.

«40 Jahre Partnerschaft mit Abacus sind für uns eine starke Grundlage. Für die kommenden Jahre schärfen wir unsere Position als persönlicher und gleichzeitig breit aufgestellter Abacus-Partner im KMU-Umfeld weiter», sagt Annette Fink, CEO der ALL CONSULTING AG.

Abacus blickt auf die langjährige Zusammenarbeit zurück: «Eine 40-jährige Partnerschaft steht für nachhaltiges Engagement und langjährige Expertise. Die ALL CONSULTING AG ist ein spezialisierter Abacus-Partner, der durch seine Branchenkenntnisse, sein tiefes Produktwissen und seine Kundennähe einen bedeutenden Beitrag zur Abacus-Vertriebslandschaft leistet – insbesondere im KMU-Umfeld», sagt Christian Huber, Co-CEO der Abacus Research AG. (ALL Consulting/mc/hfu)