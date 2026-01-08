Führungswechsel bei der Swiss21.org AG

Wittenbach – Swiss21.org AG hat eine neue Leitung erhalten: Seit 1. Januar 2026 steht Fabian Schläpfer an der Spitze der Abacus Tochtergesellschaft. Mit dem Wechsel in der Geschäftsleitung wird die enge Verbindung zwischen Swiss21 und der Abacus Research AG weiter gestärkt.

Per 1. Januar 2026 hat Fabian Schläpfer die Geschäftsleitung der Swiss21.org AG übernommen. Er folgt auf Walter Regli, der seit der Gründung 2017 massgeblich zum Aufbau und Erfolg von Swiss21 beigetragen hat und sich künftig neuen unternehmerischen Aufgaben widmet.

Dank seiner bisherigen Tätigkeit bei der Abacus Research AG verfügt Fabian Schläpfer über fundierte Kenntnisse des Treuhandmarkts und ist mit den Anforderungen der KMU-Kundschaft bestens vertraut.

«Swiss21 ist ein wichtiger Bestandteil des Abacus Ökosystems für Schweizer KMU. Mit Fabian Schläpfer übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden bestens kennt. Er wird die Weiterentwicklung der Plattform Swiss21 gezielt vorantreiben und die enge Zusammenarbeit mit der Abacus Research AG weiter stärken», sagt Christian Huber, Co-CEO Abacus Research AG und Verwaltungsratspräsident Swiss21.org AG. (Abacus/mc/hfu)