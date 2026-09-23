André Näpflin wird Leiter Banking und Mitglied der Geschäftsleitung bei Inventx

Chur – Mit André Näpflin übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen per 1. November 2026 die Leitung Banking bei Inventx und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er verbindet langjährige Bank- und Transformationserfahrung mit fundierter Kenntnis der Kunden, ihrer Anforderungen und der Inventx-Organisation.

André Näpflin übernimmt per 1. November 2026 die Verantwortung für den Bereich Banking und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Die Rollenübergabe erfolgt schrittweise ab 1. Oktober, in enger Abstimmung mit allen Stakeholdern. Für die Kunden von Inventx bedeutet dies weiterhin klare Ansprechpartner, Kontinuität in Projekten und Delivery sowie eine verlässliche Weiterführung der Zusammenarbeit ohne Unterbruch.

Während der letzten zwei Jahre verantwortete André Näpflin als Cluster Lead Banking Transformation bei Inventx bereits zentrale Transformationsthemen im Banking-Umfeld, unter anderem rund um finnova.neo. In seiner neuen Funktion wird er diese Entwicklung vorantreiben und dabei auch Themen wie Hybrid Cloud, AI und Datenplattformen für Banken gezielt weiterentwickeln. Er kennt die Anforderungen von Banken aus der Perspektive der Kunden ebenso wie aus der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Inventx-Teams. Damit verbindet er Kundenverständnis, fachliche Nähe und operative Erfahrung.

Vor seinem Eintritt bei Inventx leitete André Näpflin während mehr als zwölf Jahren IT Business Services und Projekte bei der Schwyzer Kantonalbank. Zuvor war er als Business Analyst bei der Migros Bank tätig. Seine Erfahrung in Führung, Bankprozessen und Transformation bildet die Grundlage, Kundenbedürfnisse frühzeitig aufzunehmen und die Zusammenarbeit gezielt weiterzuentwickeln.

«Mit André Näpflin gewinnen wir für die Leitung Banking und als Mitglied der Geschäftsleitung eine Führungspersönlichkeit, die unsere Kunden, ihre branchenspezifischen Anforderungen und unsere Organisation bereits sehr gut kennt. Seine langjährige Erfahrung im Bankenumfeld und seine Nähe zu unseren Transformationsthemen schaffen beste Voraussetzungen, um unsere Kunden bei ihren künftigen Herausforderungen gezielt zu begleiten und gemeinsam die digitale Zukunft des Bankings zu gestalten», erklärt Emanuele Diquattro, Chief Executive Officer, Inventx AG.

«Wir haben im Banking ein starkes Fundament, viel Know-how und langjährige Kundenbeziehungen. Darauf wollen wir aufbauen, unser Banking-Geschäft konsequent weiterentwickeln und gemeinsam mit bestehenden wie auch neuen Kunden wachsen. Wir sind bereit für den nächsten Schritt», sagt André Näpflin. (Inventx/mc/ps)