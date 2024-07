Audioinhalte ohne Sprachbarrieren weltweit zugänglich machen

Seit Monaten reißt der KI-Hype nicht ab. Egal, ob Texterstellung, Bildgenerierung, Programmierung, Datenanalyse oder Verarbeitung natürlicher Sprache – die Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz sind sehr vielfältig. Ein deutsches KI-Unternehmen möchte mithilfe Künstlicher Intelligenz eine Welt ohne Sprachbarrieren schaffen.

Die Zeiten schlechter Google-Translate-Übersetzungen sind lange vorbei: Nicht nur die Übersetzungen der Suchmaschine sind besser geworden, sondern es gibt mit DeepL und Co. inzwischen sehr zuverlässige Übersetzungsangebote im Netz. Auch Künstliche Intelligenz wird zunehmend für text- und sprachbasierte Übersetzungen eingesetzt.

Globalisierung: Sprachbarriere nach wie vor ein Problem

In unserer globalisierten Gesellschaft ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil. Dennoch ist der Bildungsalltag in Deutschland überwiegend auf Deutsch gestaltet, auch, wenn der Trend langsam in Richtung Mehrsprachigkeit geht. Obwohl neben Englisch oft auch weitere Fremdsprachen an den deutschen Schulen unterrichtet werden, ist die Anwendung der Fremdsprache im Berufsalltag oder Privatleben etwas völlig anderes. Verhandlungssicheres Englisch oder das in Filmen oder Serien gesprochene Englisch unterscheidet sich erheblich vom Schulenglisch. Entsprechend bereiten Sprachbarrieren nach wie vor Probleme bei der Verständigung.

Voice Cloning: Neue Dimension der KI-Übersetzung

Dieses Problem möchte das deutsche KI-Unternehmen GalaxyVoice.ai angehen und hat eine Technologie für personalisierte Echtzeitübersetzungen entwickelt. Diese kann in gesprochener Kommunikation und Sprachnachrichten eingesetzt werden und geht somit weit über reine textbasierte KI-Übersetzungen hinaus. Grundlage sind die großen Fortschritte des Unternehmens im Bereich des Voice Clonings, wie Co-Founder Artem Morgunov hervorhebt: So kann man ihm zufolge „mit nur 15 Sekunden Audiomaterial eine authentische Kopie der eigenen Stimme“ erstellen und von persönlichen Simultanübersetzungen profitieren.

Die Technologie hinter GalaxyVoice.ai: So soll der erhöhten Nachfrage nach Übersetzungen begegnet werden

Der Bedarf an Übersetzungen ist durchaus gegeben, wie Zahlen des digitalen Branchenverbandes Bitkom und der Medienplattform PR Newswire zeigen. Schätzungsweise soll der Sektor bis 2027 ein Volumen von mehr als 305 Milliarden US-Dollar umfassen.

Entsprechenden Mehrwert hat die Technologie hinter GalaxyVoice.ai. Die Voice-Cloning-Technologie lässt sich als Feature über API-Schnittstellen leicht im Back-End anderer Programme anbinden und ermöglicht so eine personalisierte Echtzeitübersetzung innerhalb nur weniger Sekunden. So können Benutzer während eines Anrufs die Technologie von GalaxyVoice aktivieren, um Übersetzungen in Echtzeit durchzuführen und diese in ihrer eigenen Stimme mit der gewünschten Emotion vorlesen zu lassen. Ein großer Schritt in Richtung einer Welt ohne Sprachbarrieren.

Synergien effizient nutzen: Weitere Pläne von GalaxyVoice.ai

Das Unternehmen arbeitet bereits an neuen Plänen, um das Ziel einer Welt ohne Sprachbarrieren zu erreichen. Bereits in ein bis drei Jahren kann laut Morgunov eine automatisierte Synchronisation für Videos erwartet werden. Auch geplant ist es, weitere Features zu integrieren, damit Galaxyvoice künftig – ähnlich wie Apples Siri – intelligente Befehle verstehen und umsetzen kann. Darüber hinaus ist geplant, die Technologie im Rahmen eines M&A-Deals über das Beratungsunternehmen Athys Capital Advisors zu verkaufen. So soll eine bestmögliche Synergie und Reichweite erreicht werden.

Vielfältige Anwendungsgebiete der Technologien und Chancen für die Gesellschaft

Es ist unbestritten, dass Technologien in vielen Bereichen eingesetzt werden und eine echte Chance für die Gesellschaft darstellen können. Egal, ob im medizinischen Bereich oder im Bildungsbereich: Die Künstliche Intelligenz wird künftig einiges vereinfachen. So könnten in naher Zukunft Menschen, die aufgrund von Krebs, ALS oder Huntington nicht mehr sprechen können, mithilfe Künstlicher Intelligenz ihre Stimme wiedererlangen. Auch im Bildungsbereich könnte die Technologie dabei helfen, Sprachen schneller und leichter zu lernen.

In jedem Fall hat das KI-Unternehmen mit seiner innovativen Technologie einen großen Beitrag geleistet, um Sprachbarrieren auf der Welt zu reduzieren und die zwischenmenschliche Kommunikation um ein Vielfaches zu vereinfachen.