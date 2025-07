Beziehungsstatus: annulliert

Für viele Gamer sind Mario und Prinzessin Peach eines der romantischsten Liebespaare überhaupt. Jetzt aber lässt der Konzern Nintendo klarstellen: Die beiden sind nur gute Freunde. Wie bitte?!

Wer schickt solche Nachrichten eigentlich raus? War es vielleicht der Fehler eines Praktikanten? Wird Nintendo uns den Glauben an die wahre Liebe doch noch zurückgeben?

Diese und ähnliche Fragen dürften vielen Romantikern in den vergangenen Tagen durch den Kopf geschossen sein. Menschen, die nicht glauben wollen, dass eines der grössten Liebespaare des Gaming-Kanons gar keines ist, es vielleicht nie war. Es geht, natürlich, um Mario und Prinzessin Peach.

Was ist passiert?

Wie bei so vielen Beziehungen heutzutage sorgte auch hier am Ende eine Textnachricht für Gewissheit – in diesem Fall versendet von «Nintendo Today!». Über diese App erhalten User regelmässig Updates zu Nintendos Konsolen, Games und Spielcharakteren.

Am 24. Juli tauchte über «Nintendo Today!» eine dieser wenigen Nachrichten auf, die die Welt in ein Vorher und ein Nachher aufteilen: «Prinzessin Peach und Mario sind gute Freunde und helfen einander, wann immer sie können.»

Wie bitte?

Seit mehr als 40 Jahren rennt, hüpft, schwimmt und fliegt der italienische Klempner Mario durch zahlreiche Welten, meistens mit dem Ziel, Prinzessin Peach vor dem Schildkröten-artigen Bösewicht Bowser zu retten. Und jetzt sollen die beiden nur Freunde sein?

Einmal durchatmen und analysieren: Als Belohnung für seine Heldentaten erhielt Mario häufig einen Kuss auf seine Wange oder Nase. Fairerweise muss man einräumen, dass dies nicht der eindeutigste Liebesbeweis sein mag. Ein relativ harmloser Schmatzer für den Helden, der einen gerade aus der Geiselhaft eines Bösewichts befreit hat? Auch bei rein platonischen Gefühlen wäre das keine Überreaktion. Dennoch gingen jahrzehntelang viele Gamerinnen und Gamer davon aus, dass beide ein Paar sind. Das von Nintendo mitgeteilte Beziehungs-Update hat diese Annahme auf eine harte Probe gestellt.

