Boss Info verstärkt operative Führung

Farnern – Um das geplante Wachstum und die weiteren Entwicklungsschritte zu unterstützen, hat Boss Info die operative Führung verstärkt. Das Executive Board setzt sich neu aus sechs im Markt bestens bekannten Führungskräften zusammen.

Operative Führung erhält Zuwachs

Nachdem die 300 Mitarbeitende starke ICT-Dienstleisterin bossinfo.ch AG zum Frühlingsbeginn mit Yves-Alain Dufaux einen neuen Group Chief Executive Officer (CEO) einberufen hat, verstärkt das Unternehmen nun in einem weiteren Schritt die operative Führung: Per April 2023 sind André Schmid als Group Chief Officer (CSO) und Urs Walde als Group Chief Operating Officer (Group COO) zu Boss Info gestossen. Jürgen Krotzinger als Group Chief Financial Officer (Group CFO) und Andrea Portmann als Group Chief Human Resources Officer (Group CHRO) sind im Sommer 2023 zur Boss Info gekommen. Ueli Boss komplettiert das operative Führungsteam aus seiner Rolle als Head of Dynamics 365 Business Central als Group CEO Stv.

Weichen für weiteres Wachstum gestellt

«Boss Info befindet sich in einer agilen Transformation, die unter anderem eine neue Organisation und Stärkung der Geschäftsleitung mit sich gebracht hat», erklärt Yves-Alain Dufaux, Group CEO bei Boss Info. Das neue Management sei für die geplanten Wachstumsschritte von grosser Bedeutung, so Dufaux, der Ende März 2023 die Leitung des Unternehmens von Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident Simon Boss übernommen hat (www.bossinfo.com/neuer-ceo-bei-boss-info).

Expertise und Erfahrung im Vordergrund

Für die Besetzung des Group Managements wurde intern und extern nach passenden Kandidatinnen und Kandidaten mit entsprechender Erfahrung gesucht. «Unser Ziel ist es, ein attraktiver Arbeitgeber und zuverlässiger Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Gleichzeitig beabsichtigen wir, unsere Marktposition auszubauen. Um Boss Info entsprechend weiterentwickeln zu können, ist eine skalierbare Organisation zwingend notwendig», erklärt Yves-Alain Dufaux, der die Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsteam bereits nach kurzer Zeit als sehr motivierend und inspirierend beschreibt. (Boss Info/mc/ps)

Über Boss Info: be boss in your business

Das Team der Boss Info mit über 300 Spezialistinnen und Spezialisten setzt sich jeden Tag für ein gemeinsames Ziel ein: Durch den Einsatz von innovativen Technologien digitalisieren sie die Geschäftsprozesse von KMUs mit Branchenlösungen, Beratung, ICT-Lösungen und Services. Die konsequente Umsetzung der Strategie und das Leben der Firmenwerte – Kompetenz, Fairness, Langfristigkeit und Verbindlichkeit – haben Boss Info zu dem gemacht, was sie heute ist: Die Boss Info ist eine der erfolgreichsten, unabhängigen Anbieterinnen für Business Solutions, ICT & Cloud Services, Beratungsdienstleistungen und CollaborationLösungen. Das 360° ICT-Gesamtangebot für Unternehmen umfasst bewährte Eigenentwicklungen wie bossERP, bossSalary und bossGO und die Microsoft Dynamics 365-ERP-Lösungen Finance & Supply Chain Management und Business Central, STEPS, sowie die Oracle Lösungen JD Edwards und NetSuite. DMS- und Business Process Management-Lösungen runden neben Individualentwicklungen und der umfangreichen Microsoft 365 Kompetenz das Angebot ab.