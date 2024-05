DeepL verkündet Investment in Höhe von 300 Millionen US-Dollar

Köln – DeepL, einer der führenden Anbieter von KI-Sprachtechnologie, schliesst eine Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar ab. Die Finanzierungsrunde stiessd auf enorme Nachfrage von neuen Investoren und wird von Index Ventures angeführt. Ausserdem beteiligen sich unter anderem ICONIQ Growth und Teachers› Venture Growth sowie die bestehenden Investoren IVP, Atomico und WiL an der Finanzierungsrunde.

„Wir nähern uns einem Wendepunkt des KI-Booms. Denn Unternehmen wollen die Technologie einsetzen – und sie beginnen allmählich zwischen dem blossen Hype und sicheren, vertrauenswürdigen Lösungen mit echtem unternehmerischen Mehrwert zu unterscheiden», sagt Jaroslaw Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL.

„Das Investment erfolgt im bis dato transformativsten Jahr für DeepL. Es beweist, dass unsere KI-Sprachtechnologie eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung jener komplexen linguistischen Herausforderungen spielt, mit denen weltweit tätige Unternehmen heutzutage konfrontiert werden. Wir wollen weiter kontinuierlich wachsen. Und wir wollen weiter forschen, um unsere Lösungen weiterzuentwickeln und ihr Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf Qualität, Präzision und Sicherheit zu gewährleisten. Dies bringt uns einer Zukunft näher, in der jedes Unternehmen mit unserer KI nahtlos und unabhängig vom Standort global agieren und kommunizieren kann.»

100’000 Unternehmen und Regierungen setzen auf DeepL

Die neue Investition kommt für DeepL zu einem Zeitpunkt starken Wachstums und einer steigenden Nachfrage: Über 100’000 Unternehmen und Regierungen setzen inzwischen auf DeepL. Darunter renommierte Grössen wie Zendesk, Nikkei, Coursera oder die Deutsche Bahn. Die Unternehmen vertrauen dabei auf die hochpräzise und sichere KI-Sprachtechnologie von DeepL, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten sowie internationales Wachstum und Kosteneinsparungen zu erzielen. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage von globalen Unternehmen, hat DeepL im vergangenen Jahr seine Expansionsbemühungen und strategischen Investitionen in wichtigen Märkten angekurbelt. So stärkte DeepL im Januar 2024 seine Präsenz in den USA und eröffnete das erste Büro in der Region; die USA sind inzwischen der drittgrösste Markt des Unternehmens. Angesichts der auch dort steigenden Nachfrage baut DeepL das Team in den USA weiter aus.

Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich DeepL branchenübergreifend zum bevorzugten Anbieter von KI-Sprachtechnologie entwickelt; unter anderem in der Fertigung, dem Rechtswesen, dem Einzelhandel, dem Gesundheitswesen, der Technologie und den Fachdienstleistungen. (mc/pg)