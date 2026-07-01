Helvero eHealth Group übernimmt Compass IT und baut digitale Betriebsinfrastruktur für Schweizer Arztpraxen auf

Luzern – Die neu gegründete Helvero eHealth Group AG mit Sitz in Luzern übernimmt per 1. Juli 2026 die Compass IT AG, Anbieterin des erfolgreichen Praxisinformationssystems ePaad und der Gesundheitsdaten-Plattform Secure2Go. Simon Meier, übernimmt die Geschäftsführung. Firmengründer Nicolas Schweizer zieht sich nach über 20 Jahren aus der operativen Verantwortung zurück.

Die Transaktion der Helvero eHealth Group ist ebenso eine langfristige Nachfolgelösung als auch ein Eigentümerwechsel mit Kontinuitätsanspruch: Bestehende Kundenbeziehungen, Ansprechpersonen und Supportstrukturen bleiben unverändert. Gleichzeitig wird gezielt in Produktentwicklung, Infrastruktur und digitale Erweiterungen investiert.

ePaad ist seit Jahren im ambulanten Versorgungsbereich etabliert. Secure2Go adressiert den sicheren Datenaustausch, insbesondere für Gutachtenzentren. Beide Produkte sollen unter der neuen Trägerschaft weiterentwickelt werden. Der Fokus liegt explizit auf KI-Integration und Interoperabilität.

Nicolas Schweizer, Gründer Compass IT betont: „Es war mir wichtig, eine Nachfolgelösung zu finden, die Kundennähe und Weiterentwicklung sicherstellt. Mit Simon Meier und der Helvero eHealth Group ist das gelungen, umso mehr freue ich mich auf meine neue Rolle als Compass-IT Ambassador“.

Simon Meier, CEO Compass IT, quittiert: „Compass IT hat eine starke Basis und loyale Kunden. Wir werden ePaad und Secure2Go gezielt ausbauen und das Unternehmen technologisch modernisieren. KI kommt dort zum Einsatz, wo sie echten Mehrwert schafft.“ (Helvero/mc/hfu)