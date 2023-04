Finastra und Anapaya erhöhen Sicherheitsstandards für digitale Transaktionen

Über Finastra

Finastra ist ein globaler Anbieter von Finanzsoftware-Anwendungen und -Marktplätzen und hat 2017 die führende offene Plattform für Innovation, FusionFabric.cloud, eingeführt. Finastra bedient Institute jeder Grösse und bietet preisgekrönte Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungsverkehr, Treasury & Capital Markets sowie Retail & Digital Banking für Banken, um direkte Bankbeziehungen zu unterstützen und über indirekte Kanäle wie Embedded Finance und Banking as a Service zu wachsen. Aufgrund seines bahnbrechenden Ansatzes und seines Engagements für Open Finance und Zusammenarbeit vertrauen rund 8’600 Institute, darunter 90 der 100 grössten Banken der Welt, auf das Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter finastra.com.



Über Anapaya

Anapaya Systems AG ist ein Schweizer Unternehmen, dessen Ziel es ist, ein internationales Ökosystem aufzubauen, das SCION-basierte Dienste für eine zuverlässigere, sicherere und stabilere Netzwerkerfahrung bietet. Unsere Lösungen bieten Unternehmen rund um den Globus eine Möglichkeit, kritische Geschäftsdaten sicher und transparent über das Netzwerk zu transportieren und Informationen zwischen Unternehmensstandorten, vertrauenswürdigen Partnern und

Cloud-Anbietern zu senden. Vor kurzem haben wir die Schweizerische Nationalbank, SIX und Switch bei der Einführung des Secure Swiss Finance Network (SSFN) aktiv unterstützt. Anapaya Systems AG hat ihren Sitz an der Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich, Schweiz, und wird durch Martin Bosshardt (CEO) und Samuel Hitz (CTO) vertreten. https://www.anapaya.net/