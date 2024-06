GenTwo und issuance.swiss, unterstützt durch die Apex Group, schliessen strategische Partnerschaft für AMC- und ETP-Emissionen von digitalen Assets

Zürich – GenTwo, das Schweizer Fintech und AMC-Pionier (Actively Managed Certificates) und die von der Apex-Group lancierte und auf ETP (Exchange Traded Products) spezialisierte issuance.swiss, geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ziel derselben ist es, die jeweilige Expertise für die Entwicklung und Emission digitaler ETPs und AMCs für Kunden zu nutzen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird issuance.swiss künftig ihr gesamtes AMC-Geschäft an GenTwo weiterleiten, während GenTwo ihr ETP-Geschäft an issuance.swiss vermittelt. Das Ergebnis wird den Kunden beider Unternehmen zugutekommen, indem es die Palette der verfügbaren Anlagevehikel für digitale Vermögenswerte erweitert und eine bessere Diversifizierung des Portfolios ermöglicht.

Künftig können die Kunden von issuance.swiss die Expertise von GenTwo und die Technologie der marktführenden GenTwo Pro-Plattform für die Emission all ihrer AMCs nutzen, um den Prozess der Produktemission zu optimieren und die operative Effizienz zu steigern.

Die Kunden von GenTwo erhalten die Möglichkeit, Kryptowährungs-ETPs schnell und zügig auf den Markt zu bringen, indem sie die agilen Spezialistenteams und die Plattform von issuance.swiss nutzen. Die Kunden profitieren auch von der Infrastruktur von issuance.swiss und den europäischen Börsenzulassungs-kapazitäten, indem sie die Apex Group – einen globalen Dienstleister mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Billionen US-Dollar – als Fondsadministrator nutzen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit issuance.swiss und der Apex Group, die es unseren Kunden ermöglicht, von ihrer einzigartigen Kompetenz bei der Emission von ETPs zu profitieren“, sagt Philippe A. Naegeli, Mitgründer und CEO von GenTwo. „Dies ist ein weiterer Meilenstein in unserer Mission, die Portfoliodiversifizierung durch Assetisierung zu unterstützen und Investoren weltweit zu ermöglichen, in das zu investieren, woran sie glauben.“

Bruce Jackson, CFA, Chief of Digital Asset Funds and Business bei der Apex Group sowie Director von issuance.swiss, fügt hinzu: „GenTwo ist ein echter Vorreiter im AMC-Bereich, und dies ist eine grossartige Gelegenheit, mit ihnen bei einzigartigen AMC- und ETP-Angeboten zusammenzuarbeiten. Die Förderung massgeschneiderter Finanzprodukte für eine Vielzahl von Anlegern ist unsere gemeinsame Vision. Diese Partnerschaft verdeutlicht auch den Wert unseres Issuance-as-a-Service-Modells, das den Prozess für unsere Emissionskunden rationalisiert und gleichzeitig diese Effizienz als zusätzliche Investitionsrendite an ihre jeweiligen Kunden weitergibt.“ (GenTwo/mc/ps)