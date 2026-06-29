MTF Solutions übernimmt IT-Dienstleister insysta und stärkt Walliser Marktpräsenz

Bern – Die MTF Solutions AG, ein Schweizer IT-Gesamtlösungsanbieter mit eigener Private Cloud und eigenem Cyber Defense Center, übernimmt per 1. Juli 2026 die insysta GmbH mit Sitz in Visp. Mit diesem Schritt stärkt MTF ihre regionale Präsenz im Wallis und baut das Leistungsangebot für KMU in der Region gezielt aus.

Die insysta GmbH ist seit rund 20 Jahren ein etablierter und verlässlicher IT-Partner für Geschäftskunden im Wallis. Das Unternehmen betreut mit 23 Mitarbeitenden in Visp KMU aus verschiedenen Branchen mit individuellen IT-Lösungen, Managed Services, Cloud-Lösungen und IT-Beratung. Die gewachsene Kundenbasis und die hohe Servicequalität von insysta sowie die Übereinstimmung in Kundenstruktur und Technologien bilden zusammen mit dem kulturellen Fit eine starke Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung.

Strategischer Mehrwert für Kunden beider Unternehmen

Der Zusammenschluss schafft zusätzliche Möglichkeiten für Betrieb, Sicherheit und die Weiterentwicklung bestehender IT-Umgebungen. insysta bringt ihre Kompetenz in der Umsetzung und im Betrieb sowie ihre Verankerung im regionalen Markt in die Zusammenarbeit ein. insysta-Kunden profitieren weiterhin von der persönlichen Betreuung ihres vertrauten IT-Partners und erhalten zugleich Zugang zum erweiterten Leistungsportfolio und Spezialistennetzwerk von MTF Solutions. Gemeinsam können insysta und MTF ihre Kunden noch umfassender begleiten und bestehende Lösungen systematisch weiterentwickeln.

«Mit insysta gewinnen wir ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen, das fachlich, kulturell und technologisch hervorragend zu MTF passt. Die regionale Nähe, die hohe Kundenorientierung und die gewachsene Vertrauensbasis im Wallis sind eine ideale Ergänzung zu unserer nationalen Stärke.», sagt Florian Meier, CEO der MTF Solutions AG. «Gemeinsam können wir Walliser KMU künftig noch umfassender begleiten: lokal präsent, persönlich betreut und mit der Kompetenz einer schweizweit tätigen IT-Dienstleisterin im Hintergrund.»

Kontinuität und Entwicklung

insysta bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen. Laufende Kundenbeziehungen, Services und Projekte werden unverändert weitergeführt. Kunden behalten ihre gewohnten Ansprechpartner und können bei Bedarf auf ein erweitertes Team mit zusätzlichem Fachwissen innerhalb von MTF Solutions zurückgreifen. Auch für die Mitarbeitenden bleibt der Alltag vertraut. Der Standort Visp bleibt bestehen, das Management ist weiterhin vor Ort und die Unternehmenskultur wird bewusst weitergeführt. Darauf aufbauend entwickelt sich insysta innerhalb der MTF Solutions Gruppe entlang ihrer bestehenden Stärken weiter. Die Zusammenarbeit wird dabei schrittweise vertieft.

«Wir haben diesen Schritt aus einer starken Position heraus bewusst entschieden, um unser Wachstum gezielt weiterzuführen und unsere Qualität langfristig zu sichern.», sagt Sven Ambiel, Geschäftsführer der insysta GmbH. «insysta ist heute sehr gut aufgestellt – mit einer klaren Marktposition, etablierten Kundenbeziehungen und einem eingespielten Team. Mit MTF Solutions haben wir einen Partner gefunden, der unsere bestehenden Stärken sinnvoll ergänzt. Gleichzeitig bringen wir unsere Substanz und unsere Marktstellung aktiv in die Gruppe ein und entwickeln das gemeinsame Angebot weiter – zum Vorteil unserer Kunden und Mitarbeitenden.»

Mit dem Zusammenschluss entsteht ein IT-Partner, der lokale Nähe mit gruppenweiter Stärke verbindet. Im Fokus stehen sichere, flexible und souveräne IT-Lösungen, bei denen Kunden Wahlfreiheit behalten und ihre Daten, Systeme und Prozesse kontrollieren können. Für MTF ist die Übernahme ein weiterer Schritt im gezielten Ausbau der regionalen Marktpräsenz in der deutschsprachigen Schweiz. (MTF/mc/hfu)