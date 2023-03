Inacta und Roland Berger kooperieren in Bereichen Digital Assets und Web3 Venture Building

Zug – Inacta Group, ein Schweizer IT-Unternehmen mit einem Venture-Building-Arm, der sich auf Blockchain-fähige Geschäftsmodelle konzentriert, und das globale Strategieberatungsunternehmen Roland Berger arbeiten gemeinsam an Web3-Projekten und beabsichtigen, in Zukunft bei vielen weiteren Projekten eng zu kooperieren. Eines der Projekte war für den deutschen Energieriesen E.On, welches im Dezember 2022 angekündigt wurde, ein anderes ist für einen internationalen Pharma- und Konsumgüterkonzern mit Sitz in der Schweiz.

Inacta mit Sitz in Zug im Herzen des Crypto Valley, hat viele Digital Assets und Web3-Projekte für Kunden wie AXA, InCore Bank, die Schweizerische Post, Raiffeisen oder Visa durchgeführt. Darüber hinaus war Inacta die Initiatorin des am schnellsten wachsenden Blockchain-Ökosystems der Welt, Crypto Oasis in der MENA-Region. Crypto Oasis war der Wegbereiter für diese Partnerschaft, indem sie die Beteiligten durch ihr Expertenwissen über das globale Web3-Netzwerk zusammenbrachte.

«Crypto Oasis hat schon viele solcher Geschäfte zwischen Global Playern vermittelt, da wir auf der starken Infrastruktur des Nahen Ostens und der Migration von Talenten und Kapital in die Region aufbauen», sagt Saqr Ereiqat, Mitgründer der Crypto Oasis.

Roland Berger war bereits früh tätig, als es darum ging, Bluechip-Unternehmen, Investmentfonds und Regierungen zu Strategien und Anwendungsfällen für digitale Vermögenswerte, Web3 und Metaverse zu beraten.

«Inacta ist ein sehr angesehenes Unternehmen im Web3-Ökosystem. Mit dieser neuen Partnerschaft erweitern wir unser Angebot im Hinblick auf die Umsetzung von Web3-Projekten und bewahren gleichzeitig die nötige Objektivität. Dies, um unabhängig von einzelnen Standards und Anbietern zu sein, was für uns bei der Beratung unserer Kunden von zentraler Bedeutung ist», sagt Pierre Samaties, Partner und Global Head von Roland Berger’s Digital Asset, Web3 and Metaverse Bereich.

«Roland Berger gilt als Vordenker unter den führenden Strategieberatungsunternehmen in den Bereichen Digital Assets und Web3. Mit unserer strategischen Partnerschaft können wir die starke Strategieberatungskompetenz mit Web3-Implementierungsstärke für unsere Kunden kombinieren. Wir setzen dies ein und nutzen unsere Erfahrungen aus dem Crypto Valley und dem Wachstum von Crypto Oasis, um weitere Web3- und Digital Asset-Lösungen in die Geschäftswelt zu bringen. Für uns geht es nicht um den Handel mit Kryptowährungen, sondern um den Aufbau der Infrastruktur für bspw. Tokenisierung, Nachverfolgbarkeit der Herkunft und digitalen Entitäten in verschiedenen Bereichen», erklärt Ralf Glabischnig, Managing Partner und Gründer von Inacta. (Inacta/mc)