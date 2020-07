Kanton Bern setzt für BE-Login die SwissID ein

Bern / Zürich – Ab sofort können sich Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Bern für die Online-Angebote des Kantons über den Dienst BE-Login auch mit SwissID anmelden. Nebst dem Kanton Bern setzen auch bereits die Kantone Jura, Zug, Graubünden und Aargau auf das Login mit SwissID.

Der Kanton Bern setzt für seinen Online-Anmeldedienst BE-Login neu auch das Login mit SwissID ein. Die Onlineangebote stehen Einwohnerinnen und Einwohnern rund um die Uhr zur Verfügung. So ist es beispielsweise möglich, die Steuererklärung komplett elektronisch einzureichen und benötigte Belege elektronisch hochzuladen. Das Online-Angebot wird ständig ausgebaut.

So prüft der Kanton Bern derzeit auch Anwendungen, welche höhere Anforderungen an die Identifikation der Benutzer stellen. Dazu kann im persönlichen SwissID-Konto bereits heute kostenlos und in wenigen Schritten eine geprüfte Identität mittels SwissID App hinterlegt werden. Eindeutig, geprüfte Identitäten sind relevant, damit eine sichere und verschlüsselte Kommunikation zwischen der öffentlichen Verwaltung und ihren Einwohnern stattfinden kann.

Beat Jakob, Leiter des KAIO: «Die Integration der SwissID in unseren Anmeldedienst BE-Login ist ein wichtiger Meilenstein im Ausbau der Online-Angebote des Kantons. Nicht nur die hohen Sicherheitsanforderungen an ein Login sind für uns von zentraler Bedeutung, sondern auch die Möglichkeit, in Zukunft auf verifizierte SwissID-Identitäten vertrauen zu können.»

Markus Naef, CEO SwissSign Group: «Wir freuen uns sehr, dass auch der Kanton Bern für sein Onlineportal auf das Login mit SwissID setzt. Die öffentliche Verwaltung digitalisiert sich laufend weiter. Unsere Aufgabe ist es, dank der SwissID einen sicheren und praktischen Zugang zum digitalen Verwaltungsangebot zu gewährleisten.»

Die SwissID zählt inzwischen über 1.4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist für Anwender kostenlos. SwissID kann bei immer mehr unterschiedlichen Online-Portalen verwendet werden: mehr Informationen unter swissid.ch. (SwissSign Group/mc/ps)