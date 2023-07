KPMG und ServiceNow erweitern ihre Partnerschaft

Zürich – KPMG und ServiceNow geben eine Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit in den Bereichen IT, HR, Risikomanagement, Cybersicherheit sowie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) besteht schon seit vielen Jahren, auch in der Schweiz. Nun investieren KPMG und ServiceNow in die gemeinsame Entwicklung neuer Angebote, die KI, Low-Code-Funktionen sowie fundierte Branchenkenntnisse und -expertise miteinander verbinden.

ServiceNow schätzt, dass es bis 2025 einen adressierbaren Gesamtmarkt von 11 Mrd. US-Dollar für Beschaffungs- und Einkaufsvorgänge sowie eine Nachfrage in Milliardenhöhe nach Finanz- und Supply-Chain-Lösungen geben wird. Das gemeinsame Projekt kombiniert die umfassende Erfahrung und die marktführenden Branchenkenntnisse der KPMG-Experten mit den kürzlich angekündigten KI-gestützten Finanz- und Supply-Chain-Workflows von ServiceNow, die die bestehenden Beschaffungs- und Supply-Chain-Systeme der Kunden ergänzen und Prozesse verschlanken, während sie gleichzeitig zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung beitragen.

Bill McDermott, Chairman und CEO von ServiceNow, sagt im Rahmen der Pressemitteilung dazu: «Ich könnte nicht stolzer auf unsere langjährige Partnerschaft mit KPMG sein. Gemeinsam haben wir einige der innovativsten Unternehmen der Welt unterstützt, sich für das digitale Geschäft des 21. Jahrhunderts zu transformieren. Jetzt stellen wir unsere gesammelte Erfahrung für kritische Geschäftsprozesse unseren Kunden zur Verfügung, um ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Unternehmen, die bereit sind, ihre Kernprozesse intelligent zu automatisieren, werden durch KPMG und ServiceNow einen unmittelbaren Mehrwert erzielen.“ (mc/pg)