Kyndryl, Incore Bank und Google Cloud treiben das Kunden-Onboarding mit agentenbasierter KI voran

Zürich – Kyndryl, ein führender Anbieter unternehmenskritischer Technologiedienstleistungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines cloudbasierten Proof of Concept mit agentenbasierter KI bekannt. Dabei kamen Googles Gemini-Modelle zum Einsatz, um Banken dabei zu unterstützen, das Kunden-Onboarding mithilfe einer vollständig automatisierten Risikobewertung zu beschleunigen.

Für Banken sind Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) von zentraler Bedeutung, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu steuern und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Beim Kunden-Onboarding und bei Risikobewertungen müssen Teams jedoch häufig Nachweise aus verschiedenen Dokumenten, Systemen und Datenquellen zusammentragen, überprüfen und abgleichen und zugleich über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg prüfbare Aufzeichnungen führen. Sind diese Abläufe von manuellen Übergaben geprägt, kann sich das Onboarding verlangsamen und das Kundenerlebnis beeinträchtigen. Compliance-Teams verbringen zudem viel Zeit mit wiederkehrenden Aufgaben.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, arbeitete Kyndryl mit Incore Bank und Google Cloud zusammen. Der Proof of Concept zeigt, wie agentenbasierte KI einen effizienteren KYC-Prozess unterstützen kann, der nachvollziehbar und prüfbar ist und unter menschlicher Kontrolle bleibt.

Durch den Einsatz von Kyndryls Agentic AI Framework in Kombination mit Googles Gemini-Modellen und deren Funktionen für agentenbasierte KI ergänzt die Lösung den Prozess um eine semantische Ebene mit Kyndryls Policy-as-Code-Funktion und Guardrail-Agenten. Dies ermöglicht durchgängige Risikobewertungen von Kunden beim Onboarding und bei laufenden Überprüfungen sowie die kontinuierliche Überwachung relevanter Veränderungen beim Kunden. Die Lösung vereint mehrere KI-Agenten, die strukturierte und unstrukturierte Daten, interne Systeme sowie vertrauenswürdige externe Quellen einbeziehen. Sie unterstützen die Extraktion und Validierung von Kundeninformationen, das Zusammentragen von Nachweisen, die Erkennung von Risikofaktoren, eine nachvollziehbare Risikoeinstufung und die Erstellung einer prüfbaren Entscheidungsdokumentation für Compliance-Fachleute.

«Bei Incore Bank sind wir überzeugt, dass Innovation mit Vertrauen, Transparenz und einer starken regulatorischen Governance einhergehen muss», sagt Mark Dambacher, CEO von Incore Bank. «Der Proof of Concept, den wir gemeinsam mit Kyndryl und Google Cloud durchgeführt haben, zeigt, wie cloudgestützte agentenbasierte KI Banken dabei unterstützen kann, potenzielle und bestehende Kunden effizienter zu beurteilen und dabei die in einem regulierten Umfeld erforderliche strenge Aufsicht und Kontrolle zu wahren. Indem sie den manuellen Aufwand verringert und eine konsistente, transparente Entscheidungsfindung unterstützt, hat die Lösung das Potenzial, das Management von Kundenrisiken über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu stärken.»

Im Rahmen des Proof of Concept erreichte die Lösung bei der automatisierten Extraktion von Daten aus Unterlagen für das Kunden-Onboarding eine Genauigkeit von bis zu 99 Prozent. Damit zeigte sie das Potenzial, die Onboarding-Dauer von mehreren Monaten auf wenige Tage zu verkürzen. Die Lösung ermöglichte es Compliance-Fachleuten dadurch, sich stärker auf Fälle zu konzentrieren, die ein hohes Mass an fachlichem Urteilsvermögen erfordern, während Transparenz, Kontrolle und menschliche Aufsicht gewahrt blieben.

«Agentenbasierte KI ist die nächste Stufe in der Entwicklung von Enterprise AI und orchestriert komplexe Geschäftsabläufe», sagt Jacqueline Wild, Managing Director und Vice President, Kyndryl Alps. «In stark regulierten Branchen wie dem Bankensektor hängt der Erfolg von starker Governance, Nachvollziehbarkeit, Prüfbarkeit, sicherem Datenzugriff und menschlicher Aufsicht ab. Durch den Einsatz von Kyndryls Agentic AI Framework und unserer Policy-as-Code-Funktion zeigt unsere Zusammenarbeit mit Incore Bank und Google Cloud, wie Unternehmen geschäftskritische Prozesse modernisieren und dabei das im Bankwesen erforderliche Mass an Vertrauen, Kontrolle und regulatorischer Strenge wahren können.» (pd/mc)