Lineal übernimmt Forentec und erweitert sein internationales Angebot

Dübendorf – Forentec AG ist neu Teil von Lineal, einem weltweit tätigen Anbieter von Legal Technology und entsprechenden Dienstleistungen. Mit der Übernahme etabliert Lineal seine Präsenz in der Schweiz und eröffnet den Kunden und dem Team von Forentec neue Möglichkeiten.

Der Zusammenschluss mit Lineal vereint komplementäre Kompetenzen in den Bereichen eDiscovery, digitale Forensik, Cybersicherheit und Open-Source-Intelligence (OSINT). Die Kunden von Forentec erhalten Zugang zu den umfangreichen internationalen Ressourcen, den Managed-Review-Dienstleistungen und den KI-Kompetenzen von Lineal. Gleichzeitig werden die Spezialisten von Forentec dazu beitragen, das Angebot der Gruppe in den Bereichen Cybersicherheit, OSINT und digitale Untersuchungen weltweit auszubauen.

Forentec mit Sitz in Dübendorf unterstützt Anwaltskanzleien, Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen und Behörden bei komplexen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Cybervorfällen. Das Leistungsspektrum reicht von der Identifizierung und Sicherung digitaler Beweismittel über eDiscovery und die Reaktion auf Cybervorfälle bis hin zur Gewinnung und Analyse von Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

«Wir haben Forentec auf technischer Expertise, Diskretion und der Fähigkeit aufgebaut, unsere Kunden dann zu unterstützen, wenn viel auf dem Spiel steht», erklärt Lionel Bloch, Managing Partner von Forentec. «Der Zusammenschluss mit Lineal ermöglicht es uns, diese Stärken zu bewahren und unseren Kunden gleichzeitig Zugang zu einer deutlich breiter aufgestellten globalen Organisation, zusätzlichen Technologien sowie erweiterten eDiscovery- und Review-Kapazitäten zu bieten. Zudem eröffnet sich uns die Möglichkeit, die Expertise, die unser Team in der Schweiz aufgebaut hat, Kunden weit über unseren Heimatmarkt hinaus zur Verfügung zu stellen.»

Lionel Bloch wird Forentec gemeinsam mit dem bestehenden Team weiterhin als Managing Partner führen und den internationalen Ausbau der Cybersicherheits- und OSINT-Kompetenzen von Lineal mitgestalten. Die Kunden werden weiterhin mit ihren vertrauten Ansprechpersonen bei Forentec zusammenarbeiten.

«Forentec bringt Lineal etwas, das viel wichtiger ist als ein neuer Punkt auf der Landkarte: ein aussergewöhnliches Team mit fundierter Expertise in Bereichen, die immer enger mit den Herausforderungen verbunden sind, bei deren Bewältigung unsere Kunden uns bereits heute um Unterstützung bitten», sagt Major Baisden, CEO von Lineal.

Die Übernahme stärkt zudem die Präsenz von Lineal in der EMEA-Region und folgt auf die Ernennung von David Kern zum General Manager, EMEA. Gemeinsam werden die Teams Kunden bei Mandaten unterstützen, die zunehmend grenzüberschreitend sind und Fachwissen aus verschiedenen technischen und investigativen Disziplinen erfordern. (Forentec/mc/hfu)