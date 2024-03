Oracle Globally Distributed Autonomous Database lässt Komplexität und Kosten senken

Austin – Oracle gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Oracle Globally Distributed Autonomous Database bekannt, die auf der bewährten Sharding- Technologie von Oracle basiert.

Die Globally Distributed Autonomous Database bietet die Vorteile von Oracle Autonomous Database und gibt Kunden gleichzeitig die Kontrolle über Richtlinien zur Datenverteilung und Datenplatzierung. Dies ermöglicht Unternehmen, Daten automatisch und transparent auf der ganzen Welt an vielen physischen Standorten für Anwendungen zu verteilen und zu speichern. Mit diesem Ansatz können Kunden ein Höchstmass an Skalierbarkeit und Verfügbarkeit erreichen, Anforderungen an die Datensouveränität erfüllen und von autonomen Abläufen profitieren, wodurch die Kosten deutlich gesenkt werden.

Als voll funktionsfähige, konvergierte Datenbank vereinfacht Globally Distributed Autonomous Database die Entwicklung und Nutzung verteilter Datenbanken für geschäftskritische Anwendungen, indem nahezu jeder Datentyp, jeder Workload und jeder Programmierstil in grossem Massstab unterstützt wird. Bestehende SQL-Anwendungen können verteilte Datenbanken nutzen, ohne dass sie umgeschrieben werden müssen. Um den Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden, unterstützt Oracle Globally Distributed Autonomous Database mehr Datenverteilungs-, Replikations- und Bereitstellungsmethoden als andere verteilte Datenbanken.

«Unternehmen mit globaler Geschäftstätigkeit haben spezifische Anwendungsanforderungen in Bezug auf Datensouveränität, -umfang und -verfügbarkeit, die je nach Kontinent und Land variieren können. Diese Anforderungen können durch eine geschäftskritisch verteilte Datenbankarchitektur erfüllt werden, die in der Lage ist, diese globale Verteilung zu unterstützen», sagte Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies, Oracle. «Die neue Globally Distributed Autonomous Database erfüllt diesen Bedarf und ermöglicht es Kunden, eine serverlose, elastische und automatisch skalierbare Architektur zu nutzen, um die Kosten drastisch zu senken. Mit ihren konvergierten Datenbankfunktionen ist unsere neue Globally Distributed Autonomous Database der einfachste und funktionalste Datenbank-Cloud-Service der Welt.»

Verteilte Datenbanken können aufgrund der grossen Anzahl von Servern, die an mehreren Standorten bereitgestellt werden, schwierig bereitzustellen und zu verwalten sein. Globally Distributed Autonomous Database beseitigt diese Komplexität, indem die KI- und ML-gesteuerte Automatisierung von Autonomous Database genutzt und um automatische Datenverteilung und Shard-Verwaltung erweitert wird. Administratoren können die verteilte Datenbank als eine einzige logische Datenbank verwalten und automatisierte Bereitstellungs-, Tuning-, Skalierungs-, Patching- und Sicherheitsfunktionen nutzen, um zeitaufwändige manuelle Aufgaben sowie potenzielle Fehler zu vermeiden. Die automatische Skalierung der Datenbank für jeden einzelnen Shard ermöglicht den Kunden auch, die Ressourcen zu erhöhen und zu verringern, um den Bedarf zu decken und den Verbrauch sowie auch die Kosten zu minimieren.

Zusätzliche Oracle Database-Erweiterungen

Durch die Integration generativer KI in den gesamten Technologie-Stack von Oracle stehen Entwicklern neue Tools zur Verfügung, darunter Autonomous Database Select AI, um KI und ML in ihre Anwendungen zu integrieren. Select AI kann in einer Konversation Fragen in natürlicher Sprache mithilfe grosser Sprachmodelle (LLMs) in SQL-Abfragen übersetzen. Bei Globally Distributed Autonomous Database wird die SQL-Abfrage automatisch an das entsprechende Land bzw. Shard weitergeleitet, um die Antworten zu generieren. Darüber hinaus bietet Oracle Database 23c mit der Raft-Quorum-basierten Konsensreplikation ein automatisches Anwendungs-Failover innerhalb von 3 Sekunden ohne Datenverlust. Diese und die KI-Vektorsuche mit Retrieval Augmented Generation-(RAG-)Integration werden noch in diesem Jahr verfügbar sein.

Kunden- und Analystenansichten

«Globally Distributed Database von Oracle ermöglicht uns, die Vorschriften zur Datenresidenz einzuhalten, indem wir die Daten automatisch und für die Anwendungsbenutzer transparent in verschiedene Länder verteilen – und das auf sehr wirtschaftliche Weise», sagte Bilal Ramadan, Chief Delivery Officer, Munich Re HealthTech.

«Darüber hinaus ermöglicht die bewährte RAC-Clustering-Technologie von Oracle, die auf diesen verteilten Datenbankansatz ausgeweitet wurde, eine Vielzahl von Datenverteilungsmodellen, Replikationsmethoden und Shard-Deployment-Optionen, die einfach zu verwalten und unkompliziert zu entwickeln sind und es Oracle Database ermöglichen, individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen. Zusammengenommen machen diese Fähigkeiten Oracle zu einem Hauptakteur in der Kategorie der verteilten Datenbanken.»

«Viele Datenbanksysteme verfügen über die eine oder andere Sharding-Technik, um Benutzern die Verwaltung eines Datensatzes über mehrere Datenbanken hinweg zu erleichtern und in einigen Fällen eine verteilte Datenbankfähigkeit zu erreichen. Dies bedeutet in der Regel, dass die Anwendungsentwickler einen grossen Aufwand betreiben müssen, um einen Code zu schreiben, der die Shard-Updates so aufteilt und orchestriert, dass Datenkonflikte und unlogische Datenkombinationen vermieden werden. Oracles Sharding-Ansatz vermeidet all dies und macht die Interaktion von Anwendungen mit Datenbanken transparent und zuverlässig», so Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC.

«Darüber hinaus ermöglicht die bewährte RAC-Clustering-Technologie von Oracle, die auf diesen verteilten Datenbankansatz ausgeweitet wurde, eine Vielzahl von Datenverteilungsmodellen, Replikationsmethoden und Shard-Deployment-Optionen, die einfach zu verwalten und unkompliziert zu entwickeln sind und es Oracle Database ermöglichen, individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen. Zusammengenommen machen diese Fähigkeiten Oracle zu einem Hauptakteur in der Kategorie der verteilten Datenbanken.» (Oracle/mc)