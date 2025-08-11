Oracle startet weltweit verfügbare Hochleistungs-Datenbank für KI und kritische Anwendungen

Zürich – Oracle gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure bekannt. Die Lösung vereinfacht die Bereitstellung verteilter, geschäftskritischer Anwendungen über Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-Regionen weltweit. Der neue Service verteilt, speichert und synchronisiert Daten automatisch über mehrere Standorte hinweg. Dadurch bleiben Anwendungen selbst bei regionalen Ausfällen verfügbar. Zudem können Unternehmen Vorgaben zur Datenresidenz leichter einhalten.

Durch die flexible, serverlose Architektur passt sich der Service automatisch an den aktuellen Bedarf an – ohne komplexe Einrichtung oder laufende Administration. Unternehmen mit Echtzeitanalysen, hohem Transaktionsaufkommen oder schwankenden agentenbasierten KI-Workloads profitieren so von einer dauerhaft verfügbaren Infrastruktur, geringeren Betriebskosten, schlankeren Prozessen und der Möglichkeit, ihre Aktivitäten sicher weltweit auszubauen. Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure unterstützt Unternehmen dabei, selbst höchste Anforderungen agentenbasierter KI-Workloads zu erfüllen, darunter:

Hohe Performance:

Verarbeitung grosser Datenvolumen und Vektorsuche in umfangreichen Datensätzen, ermöglicht durch die elastisch skalierbare Exascale-Infrastruktur. Geschäftskritische Verfügbarkeit: Unterbrechungsfreier Betrieb und schnelles Failover ohne Datenverlust, selbst bei Ausfällen ganzer Rechenzentren oder Regionen – dank Raft-Replikation und fehlertoleranter Exascale-Architektur.

Datenresidenz:

Kosteneffizienz:

«Kunden stehen oft vor der Herausforderung, verteilte Datenbanken bereitzustellen und zu verwalten. Der Betrieb zahlreicher Server über mehrere Rechenzentren und Regionen hinweg ist komplex und mit hohen Kosten verbunden», sagte Wei Hu, Senior Vice President, High Availability Technologies bei Oracle. «Mit der serverlosen Architektur von Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure können Unternehmen jeder Grösse ihre vielfältigen Anforderungen kosteneffizient erfüllen. Ab sofort stellen wir einer breiten Anwenderbasis eine geschäftskritische, verteilte Datenbank zur Verfügung.»

Dieser Service bietet weltweit ein einheitliches und leistungsfähiges Datenbankerlebnis und eignet sich ideal für Unternehmen mit globaler Präsenz. Da der Service den vollständigen Funktionsumfang von Oracle Database und SQL unterstützt, können Kunden ihre Datenbanken über mehrere Standorte hinweg verteilen – ohne ihre Anwendungen umfassend überarbeiten zu müssen. Sie profitieren von einer einzigartigen Datenarchitektur, die speziell für anspruchsvolle Workloads entwickelt wurde, die Folgendes erfordern:

Always-on-Datenbanken:

Höchste Verfügbarkeit durch eine Active/Active/Active-Architektur über mehrere Data Center hinweg. Dank Raft-Replikation ist die Lösung ideal für geschäftskritische Anwendungen wie Zahlungsabwicklung, E-Commerce und Aktienhandel. Datenresidenz: Automatisierte Richtlinien zur Datenverteilung ermöglichen eine regelkonforme Platzierung in OCI-Data-Centern weltweit – essenziell für stark regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen oder Gesundheitswesen.

Nutzernahe Datenhaltung:

KI und Analysen im Petabyte-Massstab:

Effiziente Verarbeitung lang andauernder KI- und Analyse-Workloads auf Echtzeit-Streaming-Daten durch horizontale Skalierung – mit der Fähigkeit, Millionen Datensätze pro Sekunde aufzunehmen und zu analysieren. Hyperscale-OLTP: Flexible Skalierung für Millionen Transaktionen pro Sekunde mit Petabyte-grossen Datenmengen, elastischer Kapazität und nahezu sofortigen Antwortzeiten – entscheidend für agentenbasierte KI, Echtzeit-Bilderkennung, Hyperscale-Analysen und Online-Marketing.

«Im Zeitalter der KI, insbesondere agentenbasierter KI, benötigen Unternehmen einen neuen Ansatz, um Vektorverarbeitung über verteilte globale Anwendungen hinweg zu ermöglichen», sagte Holger Mueller, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. «Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure vereint herausragende Leistung für KI-Verarbeitung mit hoher Verfügbarkeit für Backend-Systeme, die agenteninitiierte Aufgaben übernehmen. Ergänzt wird dies durch eine hyperelastische Architektur und ein nutzungsbasiertes Preismodell, das eine besonders wirtschaftliche Nutzung ermöglicht. Mit diesem Oracle Service können CIOs agentenbasierte KI und geschäftskritische Anwendungen weltweit bereitstellen und gleichzeitig lokale Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen.» (Oracle/mc)