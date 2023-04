Oracle: Überwältigende Datenmenge stellt Führungskräfte vor Entscheidungs-Schwierigkeiten

Oracle CloudWorld Tour, Lond und Austin/Texas – Die Leute fühlen sich überfordert und unterqualifiziert, Daten zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Das beeinträchtigt laut der neuen Studie The Decision Dilemma von Oracle und Seth Stephens-Davidowitz, dem New York Times-Bestsellerautor, ihre Lebensqualität sowie die Unternehmensleistung. Die Studie, an der mehr als 14’000 Arbeitnehmende und Führungskräfte aus 17 Ländern teilnahmen, ergab, dass die Menschen in der heutigen Zeit sowohl in ihrem Privat- als auch ihrem Berufsleben mehr Entscheidungen als je zuvor treffen müssen und das ihnen Schwierigkeiten bereitet.

Die Zahl der von uns zu treffenden Entscheidungen vervielfacht sich, und mehr Daten sind dabei nicht hilfreich

Die Menschen sind mit der Datenmenge überfordert, was das Vertrauen erschüttert, Entscheidungen erschwert und sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt.

74 % der Menschen behaupten, dass sich die Zahl der Entscheidungen, die sie täglich treffen, in den letzten drei Jahren verzehnfacht hat. Von denjenigen, die versuchen, diese Entscheidungen zu treffen, werden 78 % mit mehr Daten aus mehr Quellen als je zuvor bombardiert.

86 % finden, dass die Datenmenge Entscheidungen in ihrem Privat- und Berufsleben viel komplizierter macht, und 59 % geben zu, dass sie öfter als einmal am Tag vor einem Entscheidungsdilemma stehen – also nicht wissen, welche Entscheidung sie treffen sollen.

35 % wissen nicht, welche Daten oder Quellen vertrauenswürdig sind, und 70 % haben es aufgegeben, eine Entscheidung zu treffen, weil die Datenlage zu erdrückend war.

85 % der Befragten sagen, dass die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, negative Auswirkungen auf ihre Lebensqualität hat. Sie führt zu einem Anstieg der Angstzustände (36 %), verpassten Chancen (33 %) und unnötigen Ausgaben (29 %).

Infolgedessen haben in den letzten drei Jahren 93 % die Art und Weise geändert, wie sie Entscheidungen treffen. 39 % hören jetzt nur noch auf Quellen, denen sie vertrauen, und 29 % verlassen sich ausschliesslich auf ihr Bauchgefühl.

Entscheidungsschwierigkeiten schaffen organisatorische Trägheit

Führungskräfte wünschen sich zwar die Unterstützung durch Daten und wissen, dass diese für den Erfolg ihres Unternehmens entscheidend sind. Sie glauben jedoch nicht, dass sie über die nötigen Hilfsmittel verfügen, um erfolgreich zu sein, was ihr Vertrauen und ihre Fähigkeit, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, schwächt.

85 % der Führungskräfte haben schon einmal Entscheidungsschwierigkeiten erlebt – sie haben eine Entscheidung, die sie im vergangenen Jahr getroffen haben, bereut, sich schuldig gefühlt oder sie infrage gestellt – und 93 % glauben, dass die richtige Entscheidungsintelligenz über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden kann.

97 % wünschen sich Hilfe durch Daten. In einer idealen Welt würden sie sich wünschen, dass Daten ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen (45 %), Risiken zu mindern (41 %), schneller Entscheidungen zu treffen (39 %), mehr Geld zu verdienen (37 %) und gerade jetzt mehr denn je für das Unerwartete zu planen (29 %).

Die Realität sieht jedoch anders aus: 72 % geben zu, dass die schiere Menge an Daten und ihr mangelndes Vertrauen in diese Daten sie davon abgehalten haben, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, und 89 % glauben, dass die wachsende Zahl von Datenquellen den Erfolg ihrer Unternehmen beeinträchtigt.

Die Verwaltung verschiedener Datenquellen erfordert zusätzliche Ressourcen für die Erfassung aller Daten (40 %), verlangsamt die strategische Entscheidungsfindung (36 %) und führt zu einer höheren Fehleranfälligkeit (26 %).

Führungskräfte sind nicht der Meinung, dass der derzeitige Ansatz für Daten und Analysen diesen Herausforderungen gerecht wird. 77 % behaupten, dass die Dashboards und Diagramme, die sie erhalten, nicht immer direkt mit den Entscheidungen zusammenhängen, die sie treffen müssen, und 72 % glauben, dass die meisten verfügbaren Daten nur für IT-Experten oder Data Scientists wirklich hilfreich sind.

Führungskräfte wissen, dass sich das ändern muss. Sie glauben, dass die richtigen Daten und Erkenntnisse ihnen helfen können, bessere Entscheidungen in den Bereichen HR (94 %), Finanzen (94 %), Lieferkette (94 %) und Customer Experience (93 %) zu treffen.

Daten müssen für die Entscheidungen, die die Menschen treffen, relevant sein, ansonsten geben sie sie auf

Das Sammeln und Interpretieren von Daten hat die Menschen in einer Zeit, in der für Führungskräfte unglaublich viel auf dem Spiel steht, an ihre Grenzen gebracht.

Für 70 % der Befragten ist das Kopfzerbrechen, das mit dem Sammeln und Interpretieren dieser Menge von Daten einhergeht, überwältigend.

Besonders deutlich wird das in der Geschäftswelt. 78 % der Führungskräfte sagen, dass Menschen oft zuerst Entscheidungen treffen und erst im Nachhinein nach Daten suchen, um diese zu rechtfertigen. 74 % der Mitarbeiter glauben, dass Unternehmen oft die Meinung der bestbezahlten Person über die Daten stellen, und 24 % sind der Meinung, dass die meisten Entscheidungen in Unternehmen nicht rational getroffen werden.

Die Situation ist so herausfordernd, dass 64 % der Mitarbeiter – und 70 % der Führungskräfte – es vorziehen würden, wenn das alles einfach verschwinden und ein Roboter ihre Entscheidungen treffen würde.

Trotz ihrer Unzufriedenheit mit Daten in ihrem Privat- und Berufsleben wissen die Menschen, dass ihre Entscheidungen ohne Daten ungenauer (44 %), weniger erfolgreich (27 %) und fehleranfälliger (39 %) wären.

Die Befragten glauben ausserdem, dass eine Organisation, die Technologie nutzt, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, vertrauenswürdiger ist (79 %), erfolgreicher sein wird (79 %) und ein Unternehmen ist, in das sie eher investieren (76 %), mit dem sie eher eine Partnerschaft eingehen (77 %) und für das sie eher arbeiten würden (78 %).

«Die Leute ertrinken in Daten», so Seth Stephens-Davidowitz, Data Scientist und Autor von Everybody Lies und Don’t Trust Your Gut. «Diese Studie zeigt, wie die überwältigende Menge an Daten, die eine Person im Laufe eines durchschnittlichen Tages erhält – Internetrecherchen, Nachrichtenmeldungen, unaufgeforderte Kommentare von Freunden – oft mehr ist, als das Gehirn verarbeiten kann. Deshalb sind die Leute versucht, die verwirrenden und manchmal widersprüchlichen Daten zu ignorieren und einfach das zu tun, was ihnen richtig erscheint. Doch das kann ein grosser Fehler sein. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass unsere Instinkte uns in die Irre führen können und die beste Entscheidungsfindung bei einem richtigen Verständnis der relevanten Daten erfolgt. Ein wichtiger erster Schritt ist es, einen Weg zu finden, um den Datenstrom sofort in den Griff zu bekommen und Unternehmen bei der Unterscheidung zwischen relevanten und weniger relevanten Daten zu helfen.»

«Mit der Expansion von Unternehmen, die neue Kunden auf neue Art und Weise bedienen wollen, wächst auch die Anzahl der Daten, die sie benötigen, um einen vollständigen Überblick zu erhalten. Führungskräfte, die wichtige Entscheidungen zur Verwaltung ihres Unternehmens treffen, ignorieren diese Daten auf eigene Gefahr», so T.K. Anand, Executive Vice President, Oracle Analytics. «Das Zögern, Misstrauen und mangelhafte Verständnis von Daten, die diese Studie zeigt, deutet darauf hin, dass viele Menschen und Organisationen ihren Ansatz in Bezug auf Daten und Entscheidungsfindung überdenken sollten. Wozu Menschen wirklich in der Lage sein sollten, ist es, Daten mit Erkenntnissen, Entscheidungen und Massnahmen zu verknüpfen. Mit unserem vernetzten Cloud-Angebot, von der grundlegenden Datenverwaltung über erweiterte und angewandte Analysen bis hin zu unserer Suite operativer Anwendungen, sind wir in einer einzigartigen Position, um diese Anforderung zu erfüllen.» (Oracle/mc/ps)

Methodik

Die globale Stichprobe, die 14’250 Personen umfasst, wurde im Januar 2023 befragt. In jedem Land repräsentierte die Stichprobe Mitarbeitenden und Führungskräfte, darunter Presidents, CEOs, Vorsitzende, C-Level Executives, CFOs, CTOs, Directors, Senior Managers, HRManager und andere ausgewählte Führungspositionen, bestätigt durch verbrauchergerechte Daten, die über die globale Insights-Plattform Prodege abgerufen wurden. Die Stichproben der Arbeitnehmenden wurden, soweit möglich, so kalibriert, dass sie die Alters- und Geschlechtsdemografie der nationalen Arbeitnehmerschaft widerspiegeln.

DKC Analytics hat diese Umfrage mit einer Stichprobe durchgeführt und analysiert, die über die Umfrageplattform Pollfish beschafft wurde. Pollfish stellt Online-Umfragen weltweit über mobile Apps und das mobile Web sowie über das Desktop-Web bereit. Auf die Ergebnisse wurde keine nachträgliche Schichtung angewandt.

Weitere Ressourcen

Weitere Informationen zu Oracle Analytics

Weitere Informationen zu Oracle Fusion Analytics