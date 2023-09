Oracle veröffentlicht Java 21 und erweitert die Support-Roadmap

Las Vegas – Die neue Java Version mit 15 JDK Enhancement Proposals verbessert die Programmiersprache und optimiert die Performance, Stabilität und Sicherheit der Plattform. Die Erweiterung des Java Long-Term-Supports in der Oracle Java Support Roadmap lässt Kunden in ihrem eigenen Tempo auf die neue Iteration migrieren.

Oracle kündigt die Verfügbarkeit von Java 21 an, der neuesten Version der weltweit führenden Programmiersprache und Entwicklungsplattform. Java 21 (Oracle JDK 21) bietet eine Vielzahl an Performance-, Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen. Dazu gehören Optimierungen an der Plattform, mit denen Entwickler ihre Produktivität verbessern und unternehmensweite Innovationen vorantreiben können.

„Java ist weiterhin die Sprache und Plattform der Wahl für die Entwicklung robuster, skalierbarer und sicherer Anwendungen, die von Organisationen und Millionen von Einzelpersonen auf der ganzen Welt verwendet werden“, sagt Georges Saab, Senior Vice President der Oracle Java Platform und Vorsitzender des OpenJDK-Vorstands. „Mit den neuen Verbesserungen in Java 21 können Entwickler noch schneller als zuvor bessere Anwendungen erstellen. Darüber hinaus ist kommerzieller Support für mindestens acht Jahre verfügbar, um Kunden die Migration in ihrem eigenen Tempo zu ermöglichen.“

Das neueste Java Development Kit (JDK) bietet Updates und Verbesserungen mit 15 JDK Enhancement Proposals (JEP). JDK 21 beinhaltet:

Sprachverbesserungen aus dem OpenJDK-Projekt Amber (String Templates, Record Patterns, Pattern Matching for Switch, Unnamed Patterns and Variables sowie Unnamed Classes and Instance Main Methods)

Verbesserungen von Project Panama (Foreign Function und Memory API sowie Vector API)

Funktionen im Zusammenhang mit Project Loom (Virtual Threads, Scoped Values und Structured Concurrency)

Leistungs-Updates (Generational ZGC)

Release-Maintenance und Deprecation-Features (Deprecate the 32-bit x86 Port for Removal, Prepare to Disallow the Dynamic Loading of Agents).

„Trotz so vieler unterschiedlicher Programmiersprachen ist Java auch heute noch allgegenwärtig“, sagt Stephen O’Grady, Chefanalyst und Mitbegründer von RedMonk. „Während sich die Welt verändert, trägt die Anpassungsfähigkeit von Java dazu bei, dass Java weiterhin eine wichtige Rolle bei der Wertschöpfung für Entwickler spielt.”

Oracle bietet für mindestens acht Jahre einen langfristigen Support für Java 21 an. Dieser erweiterte Supportzeitraum gibt Unternehmen die Flexibilität, Anwendungen bei geringem Wartungsaufwand länger in der Produktion zu halten und schliesslich zu ihren eigenen Bedingungen zu migrieren. Basierend auf Kunden-Feedback und Erfahrungen aus der Nutzung im Java-Ökosystem hat Oracle angekündigt, dass der langfristige Support für Java 11 bis mindestens Januar 2032 verlängert wurde. Dadurch erhalten Anwender acht weitere Jahre Support und Updates von Oracle. (Oracle/mc)

